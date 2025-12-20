El pueblo de España en el que se pueden ver los molinos de Don Quijote de la Mancha

Entre las opciones disponibles para el visitante, destaca el "Caballero del Verde Gabán", un molino que esconde un pequeño restaurante en su planta alta. El ingreso a este espacio requiere subir por una estrecha escalera de caracol hasta llegar a una sala singular, caracterizada por pequeñas ventanas y una gran viga central que estabiliza la maquinaria del edificio. Las paredes están decoradas con los nombres de los diferentes vientos, creando una atmósfera envolvente ideal para degustar un almuerzo de tapas auténticas, quesos manchegos, vinos de la zona y jamón ibérico.

Historia y ubicación estratégica

molino Estos molinos están grabados en la historia de la humanidad gracias a Cervantes.

La experiencia cultural se complementa descendiendo levemente por la colina hasta el Castillo de la Muela. Los orígenes de esta fortaleza se remontan a la época del emperador Trajano, aunque la estructura actual fue levantada durante la Edad Media para los Caballeros de la Orden de San Juan.

Gracias a su ubicación, Consuegra resulta un destino accesible para el turismo, situándose a tan solo 40 minutos de Toledo y a una distancia de entre una y dos horas de Madrid.