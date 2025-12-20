Se registraron demoras de 90 minutos en el paso a Chile y activaron los paradores de la Ruta 7

Demoras en los complejos fronterizos

Según el reporte oficial, el mayor tiempo de espera se concentró en el complejo Los Libertadores, donde las demoras alcanzaron la hora y media. En tanto, en el predio de Roque Carranza - Horcones, del lado argentino, no se registraban retrasos de importancia al momento del último informe.

El movimiento respondió a la previa de fin de año y al aumento de la cantidad de personas que viajan hacia Chile, una tendencia habitual en esta época por compras, turismo y vacaciones familiares.

Paso a Chile 20 de diciembre 2 Ante la cantidad de vehículos que se sumaron para cruzar a Chile, este sábado se activó el protocolo de verano en el Sistema Integrado Cristo Redentor. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Activación del plan de contingencia de verano

Frente al incremento del tránsito, se puso en marcha el plan de contingencia de verano, que contempla la habilitación de tres paradores estratégicos para descomprimir la espera y regular el avance hacia la frontera.

Los puntos definidos son Uspallata, Penitentes y un parador de apoyo en Potrerillos. Allí, los viajeros cuentan con baños, provisión de agua y acceso a alimentos, además de espacios pensados para ordenar la circulación cuando la capacidad del complejo aduanero se ve superada.

Ordenamiento del tránsito y prevención

En caso de colapso en el complejo Los Libertadores, se activan protocolos de estacionamiento preventivo en zonas destinadas de Penitentes y Uspallata.

El objetivo es evitar congestionamientos sobre la Ruta 7 y reducir riesgos viales en un tramo de alta circulación.

En este operativo intervienen coordinadamente la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Gendarmería de Uspallata (G.U.M.), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y áreas del Gobierno provincial, junto con otros organismos con competencia en el corredor internacional.

Qué deben tener en cuenta los viajeros

Durante el período de vigencia del operativo, se reforzarán los controles de documentación, alcoholemia y velocidad sobre la Ruta 7, en articulación con fuerzas nacionales y provinciales y los municipios involucrados.

Además, se recomienda a los conductores utilizar la aplicación PASAR, que brinda información en tiempo real sobre el estado de la ruta, condiciones climáticas, posibles cortes y demoras en los complejos fronterizos. El plan de contingencia se mantendrá activo desde el 20 de diciembre y se extenderá durante toda la temporada de verano, con posibilidad de continuidad en Semana Santa.