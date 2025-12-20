El fin de semana previo a la Navidad comenzó este sábado con demoras para quienes cruzan a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor. En el complejo aduanero Los Libertadores, del lado chileno, se registraban esperas de hasta 90 minutos, en un contexto de incremento de tránsito por el turismo.
Se registraron demoras de 90 minutos en el paso a Chile y activaron los paradores de la Ruta 7
En el inicio del fin de semana previo a la Navidad se produjeron esperas en la aduana chilena de Los Libertadores. Se puso en marcha el sistema de paradores
Ante este escenario, las autoridades del corredor bioceánico activaron el plan de contingencia de verano, que prevé la puesta en funcionamiento de paradores en la Ruta 7 y la coordinación de distintos organismos para ordenar la circulación y evitar el colapso de vehículos que todos los años se produce en alta montaña para esta época.
Así se fueron trasladando 100 vehículos en cápsula desde Penitentes hasta la frontera, lo que permitió un tránsito fluido en la jornada. De hecho, a la siesta se normalizó el tiempo de demora para realizar los trámites migratorios.
Demoras en los complejos fronterizos
Según el reporte oficial, el mayor tiempo de espera se concentró en el complejo Los Libertadores, donde las demoras alcanzaron la hora y media. En tanto, en el predio de Roque Carranza - Horcones, del lado argentino, no se registraban retrasos de importancia al momento del último informe.
El movimiento respondió a la previa de fin de año y al aumento de la cantidad de personas que viajan hacia Chile, una tendencia habitual en esta época por compras, turismo y vacaciones familiares.
Activación del plan de contingencia de verano
Frente al incremento del tránsito, se puso en marcha el plan de contingencia de verano, que contempla la habilitación de tres paradores estratégicos para descomprimir la espera y regular el avance hacia la frontera.
Los puntos definidos son Uspallata, Penitentes y un parador de apoyo en Potrerillos. Allí, los viajeros cuentan con baños, provisión de agua y acceso a alimentos, además de espacios pensados para ordenar la circulación cuando la capacidad del complejo aduanero se ve superada.
Ordenamiento del tránsito y prevención
En caso de colapso en el complejo Los Libertadores, se activan protocolos de estacionamiento preventivo en zonas destinadas de Penitentes y Uspallata.
El objetivo es evitar congestionamientos sobre la Ruta 7 y reducir riesgos viales en un tramo de alta circulación.
En este operativo intervienen coordinadamente la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Gendarmería de Uspallata (G.U.M.), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y áreas del Gobierno provincial, junto con otros organismos con competencia en el corredor internacional.
Qué deben tener en cuenta los viajeros
Durante el período de vigencia del operativo, se reforzarán los controles de documentación, alcoholemia y velocidad sobre la Ruta 7, en articulación con fuerzas nacionales y provinciales y los municipios involucrados.
Además, se recomienda a los conductores utilizar la aplicación PASAR, que brinda información en tiempo real sobre el estado de la ruta, condiciones climáticas, posibles cortes y demoras en los complejos fronterizos. El plan de contingencia se mantendrá activo desde el 20 de diciembre y se extenderá durante toda la temporada de verano, con posibilidad de continuidad en Semana Santa.