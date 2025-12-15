Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Las 24 horas

Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras una sorpresiva nevada

El Paso Cristo Redentor cerró el domingo por una nevada y habilita a las 8.15 de este lunes con normalidad. Alertaron por posibles nevadas para la semana

Por UNO
El Paso Cristo Redentor abre a las 8.15 luego de estar cerrado durante el domingo por nevadas. Imagen Ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor abre a las 8.15 luego de estar cerrado durante el domingo por nevadas. Imagen Ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor habilita a las 8.15 de este lunes, luego de permanecer cerrado durante el domingo como consecuencia de nevadas y viento que complicaron la seguridad para la transitabilidad de los vehículos. El pronóstico adelantó que podrían repetirse las precipitaciones durante esta semana.

La nevada estaba prevista desde la noche del sábado y mañana del domingo, y el pronóstico se cumplió, ya que la precipitación comenzó de manera débil; pero a media mañana de ayer se complicó y los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron cerrar el tránsito para camiones y particulares.

paso cristo redentor diciembre nevada 2
El Paso Cristo Redentor estuvo cerrado durante el domingo, pero este lunes volvió a la normalidad.

El Paso Cristo Redentor estuvo cerrado durante el domingo, pero este lunes volvió a la normalidad.

El lunes arrancó con cielo despejado en la alta montaña, pero en Las Cuevas se registraron 11 grados bajo cero en el amanecer, lo que favorece la formación de hielo sobre la calzada.

Luego de una comunicación entre los coordinadores del paso a Chile a primera hora de hoy, definieron que las aduanas reabrieran a las 8.15 para todo tipo de vehículos durante las 24 horas. Pidieron circular con mucha precaución y respetar las normas viales.

Posibles nevadas en el Paso Cristo Redentor

El pronóstico del tiempo marca que las condiciones estarán inestables desde el miércoles y por lo menos hasta el domingo.

Esto implica que pueden registrarse precipitaciones y no se descarta la posibilidad de nevadas en la alta montaña, lo que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar