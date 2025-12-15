Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras una sorpresiva nevada

La nevada estaba prevista desde la noche del sábado y mañana del domingo, y el pronóstico se cumplió, ya que la precipitación comenzó de manera débil; pero a media mañana de ayer se complicó y los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron cerrar el tránsito para camiones y particulares.

paso cristo redentor diciembre nevada 2 El Paso Cristo Redentor estuvo cerrado durante el domingo, pero este lunes volvió a la normalidad. Foto: Gentileza

El lunes arrancó con cielo despejado en la alta montaña, pero en Las Cuevas se registraron 11 grados bajo cero en el amanecer, lo que favorece la formación de hielo sobre la calzada.