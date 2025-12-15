El Paso Cristo Redentor habilita a las 8.15 de este lunes, luego de permanecer cerrado durante el domingo como consecuencia de nevadas y viento que complicaron la seguridad para la transitabilidad de los vehículos. El pronóstico adelantó que podrían repetirse las precipitaciones durante esta semana.
Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras una sorpresiva nevada
El Paso Cristo Redentor cerró el domingo por una nevada y habilita a las 8.15 de este lunes con normalidad. Alertaron por posibles nevadas para la semana
La nevada estaba prevista desde la noche del sábado y mañana del domingo, y el pronóstico se cumplió, ya que la precipitación comenzó de manera débil; pero a media mañana de ayer se complicó y los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron cerrar el tránsito para camiones y particulares.
El lunes arrancó con cielo despejado en la alta montaña, pero en Las Cuevas se registraron 11 grados bajo cero en el amanecer, lo que favorece la formación de hielo sobre la calzada.
Luego de una comunicación entre los coordinadores del paso a Chile a primera hora de hoy, definieron que las aduanas reabrieran a las 8.15 para todo tipo de vehículos durante las 24 horas. Pidieron circular con mucha precaución y respetar las normas viales.
Posibles nevadas en el Paso Cristo Redentor
El pronóstico del tiempo marca que las condiciones estarán inestables desde el miércoles y por lo menos hasta el domingo.
Esto implica que pueden registrarse precipitaciones y no se descarta la posibilidad de nevadas en la alta montaña, lo que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.