Reabren el Paso a Chile Planchón-Vergara: desde cuándo, dónde queda y en qué horarios funcionará

Desde el 15 de diciembre, entre las 9 y las 18, quedará habilitado el paso a Chile Planchón Vergara. Buscan mejorar la conectividad y el turismo regional

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El próximo lunes 15 de diciembre volverá a operar el Paso a Chile Planchón-Vergara, en Malargüe, que funcionará diariamente de 9 a 18 horas. La reapertura surge de una agenda común entre autoridades de Argentina y Chile destinada a mejorar la vinculación entre el sur provincial y la Región del Maule, con el propósito de facilitar el tránsito fronterizo, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades económicas para ambas comunidades.

Según informó el municipio malargüino, el cruce estará habilitado para vehículos altos, aunque no se exigirá doble tracción. El objetivo es proporcionar mayor previsibilidad y seguridad a familias, viajeros y turistas que utilicen este corredor cordillerano.

Paso Planchón-Vergara.jpeg
Postal del camino hacia el Paso Planchón-Vergara, en el sur provincial.

Paso a Chile Planchón - Vergara, una alternativa al Cristo Redentor

La reactivación del paso se concretó tras gestiones políticas y técnicas realizadas junto al alcalde de Romeral y las Coordinaciones de Pasos Internacionales de ambos países. A través de sucesivos encuentros, las autoridades acordaron un plan de trabajo orientado a fortalecer la conectividad y promover el desarrollo productivo y turístico en la zona.

Paso Vergara-Planchón (2).jpeg
El Paso Planchón Vergara, una alternativa de cruce a Chile.

Este paso provincial, que une Argentina y Chile, su suma a las otras dos alternativas en funcionamiento: el Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche, que también se encuentra en suelo sureño.

