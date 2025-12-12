Reabren el Paso a Chile Planchón-Vergara: desde cuándo, dónde queda y en qué horarios funcionará

Según informó el municipio malargüino, el cruce estará habilitado para vehículos altos, aunque no se exigirá doble tracción. El objetivo es proporcionar mayor previsibilidad y seguridad a familias, viajeros y turistas que utilicen este corredor cordillerano.

Paso Planchón-Vergara.jpeg Postal del camino hacia el Paso Planchón-Vergara, en el sur provincial.

Paso a Chile Planchón - Vergara, una alternativa al Cristo Redentor

La reactivación del paso se concretó tras gestiones políticas y técnicas realizadas junto al alcalde de Romeral y las Coordinaciones de Pasos Internacionales de ambos países. A través de sucesivos encuentros, las autoridades acordaron un plan de trabajo orientado a fortalecer la conectividad y promover el desarrollo productivo y turístico en la zona.