El próximo lunes 15 de diciembre volverá a operar el Paso a Chile Planchón-Vergara, en Malargüe, que funcionará diariamente de 9 a 18 horas. La reapertura surge de una agenda común entre autoridades de Argentina y Chile destinada a mejorar la vinculación entre el sur provincial y la Región del Maule, con el propósito de facilitar el tránsito fronterizo, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades económicas para ambas comunidades.
Reabren el Paso a Chile Planchón-Vergara: desde cuándo, dónde queda y en qué horarios funcionará
Desde el 15 de diciembre, entre las 9 y las 18, quedará habilitado el paso a Chile Planchón Vergara. Buscan mejorar la conectividad y el turismo regional
Según informó el municipio malargüino, el cruce estará habilitado para vehículos altos, aunque no se exigirá doble tracción. El objetivo es proporcionar mayor previsibilidad y seguridad a familias, viajeros y turistas que utilicen este corredor cordillerano.
Paso a Chile Planchón - Vergara, una alternativa al Cristo Redentor
La reactivación del paso se concretó tras gestiones políticas y técnicas realizadas junto al alcalde de Romeral y las Coordinaciones de Pasos Internacionales de ambos países. A través de sucesivos encuentros, las autoridades acordaron un plan de trabajo orientado a fortalecer la conectividad y promover el desarrollo productivo y turístico en la zona.
Este paso provincial, que une Argentina y Chile, su suma a las otras dos alternativas en funcionamiento: el Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche, que también se encuentra en suelo sureño.