La automovilista de 82 años fue condenada por la muerte del chico de 13 en el parque San Martín

También fue inhabilitada para conducir durante 10 años y el carnet a su nombre quedó en poder de la Justicia.

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa El sitio donde murió atropellado Fausto Morcos, el chico de 13 años. La conductora, condenada.

La condena se produjo este viernes en el Polo Judicial. Cuando se esperaba la realización de la audiencia de prisión preventiva de cara a la continuidad del proceso penal por homicidio culposo y lesiones graves agravados por haber cruzado con el semáforo en rojo, la mujer se declaró culpable y asumió la responsabilidad de los hechos que derivaron en la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y en las lesiones graves de su amigo, Julián Guzzo.