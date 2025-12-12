La automovilista María Albina Molina, de 82 años, fue condenada este viernes a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y por las lesiones graves a un amigo, trágico episodio ocurrido el sábado 1 de noviembre al mediodía frente al Parque San Martín cuando la mujer cruzó con el semáforo en rojo.
La automovilista de 82 años fue condenada por la muerte del chico de 13 en el parque San Martín
María Albina Molina se declaró culpable en juicio abreviado y cumplirá 4 años y 6 meses de prisión en su casa y con tobillera. No podrá manejar por 10 años. La familia del chico Fausto Morcos avaló el acuerdo, que fue confirmado por una jueza
También fue inhabilitada para conducir durante 10 años y el carnet a su nombre quedó en poder de la Justicia.
La condena se produjo este viernes en el Polo Judicial. Cuando se esperaba la realización de la audiencia de prisión preventiva de cara a la continuidad del proceso penal por homicidio culposo y lesiones graves agravados por haber cruzado con el semáforo en rojo, la mujer se declaró culpable y asumió la responsabilidad de los hechos que derivaron en la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y en las lesiones graves de su amigo, Julián Guzzo.
Fue durante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía de Tránsito y el abogado defensor de la imputada y avalado por los familiares de las víctimas y por la jueza penal Dolores Ramón.
La condena por la muerte de Fausto Morcos
María Albina Molina, que conducía el vehículo de un hijo cuando se produjo el accidente en Boulogne Sur Mer y Clark de Ciudad, frente al Parque San Martín, recibió una pena de prisión efectiva de 4 años y 6 meses sobre un máximo de la pena de 6 años.
La cumplirá en la modalidad domiciliaria con tobillera, idéntica situación en la que se encontraba desde las horas posteriores a la tragedia.