Los tribunales, al rojo vivo por 3 casos de alto impacto público que se definen esta semana

Sebastián Sarmiento, Juez Penal (9).jpeg El juez Sebastián Sarmiento y una definición clave en el Jury de Enjuiciamiento. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Tribunales: el juez frente al Jury de Enjuiciamiento

Ese día, a las 9, en el cuarto piso de los Tribunales provinciales, donde habitualmente sesionan los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento tomarán una decisión clave tras analizar el descargo del juez Sebastián Sarmiento.

Tras la votación asoman las dos opciones posibles: que las denuncias por mal desempeño presentadas en junio contra el magistrado sean archivadas o que sigan activas, se determine la inmediata suspensión en su función de juez penal colegiado y se abra el proceso de juicio político.

Sarmiento llega a esta encrucijada en el Jury de Enjuiciamiento tras haber quedado muy bien posicionado en Neuquén, donde rindió y fue entrevistado por el Consejo de la Magistratura de Neuquén para convertirse en juez de Ejecución Penal en Zapala, a casi 200 km de la capital.

Tribunales: la tragedia del Parque San Martín

El viernes será clave para dos casos de alto impacto público en el Polo Judicial Penal.

A partir de las 8, la jueza penal Dolores Ramón dará por iniciada la audiencia donde se tratará el pedido de la Fiscalía de Tránsito de que se aplique la prisión preventiva a María Amelia Albina Molina, de 82 años, por la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, ocurrida el sábado 1 de noviembre en el Parque San Martín.

accidente parque san martin, fausto morcos La escena de la tragedia del chico Fausto Morcos, de 13 años, el sábado 1 de noviembre al mediodía frente al Parque General San Martín.

La clave, en este momento procesal, es si la Justicia considera -o no- que la mujer pueda fugarse o entorpecer la investigación hasta el momento del juicio.

La conductora está detenida en su casa con tobillera mientras avanza el proceso. Para el fiscal Fernando Giunta ha sido responsable, hasta el momento, de dos delitos: homicidio culposo (sin intención) en perjuicio de Morcos y de lesiones graves en contra de Julián Guzzo, quien se recuperó tras estar internado en el Notti.

Se espera que, durante la audiencia del viernes, Giunta explique las motivaciones y aporte las pruebas recolectadas para sostener la acusación y la detención de la mujer hasta que, eventualmente, haya juicio oral y público. Luego, será el turno de la defensa técnica de la conductora de 82 años.

Por tratarse de un caso complejo y teniendo en cuenta que aún hay pruebas en producción -puntualmente un peritaje sobre el vehículo de la mujer de 82 años- el fuero Penal ha dispuesto que, en caso de ser necesario, la audiencia continuará el lunes 22 de diciembre para que la jueza Dolores Ramón decida si la mujer espera el juicio (en 2026) en prisión domiciliaria con tobillera -como hasta ahora- o en libertad.

Tribunales: Loncarich y la sentencia judicial

A las 12.20 del viernes, la arquitecta Carolina Loncarich se pondrá de pie frente a la jueza María Belén Renna y podrá - si quiere- dar su versión de los hechos de mayo de 2023 que derivaron en su detención y juicio penal por sustracción de menores en perjuicio de su hijo de 8 años y desobediencia a la orden del juez de Familia, de que el menor de edad se revincule con el padre. Luego, habrá sentencia.

En la etapa de alegatos, el fiscal Gabriel Blanco acusó a Carolina Loncarich de urdir un plan para llevarse a su hijo desde Mendoza a Buenos Aires (donde fue detenida y hallada con el niño tras 20 días de búsqueda) y luego a Uruguay para recalar finalmente en Brasil, donde vive uno de los hermanos de la mujer. Entonces, pidió que sea condenada a 7 años y 6 meses de cárcel.

Carolina Loncarich.png Carolina Loncarich, presa desde 2023, escuchará la sentencia este viernes.

El defensor Andrés Ramos pidió la absolución lisa y llana de su clienta y aseguró que actuó justificadamente para proteger al niño del riesgo inminente "que ella, por sus rasgos psicopáticos y paranoides y el efecto de la gran cantidad de medicación psiquiátrica consumida, tuvo en su cabeza de madre vulnerable, incluso al influjo del abogado Dardo Pérez Hualde, que colaboró con ella con dinero, asesoramiento y comunicación permanente".