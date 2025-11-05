La mujer de 82 años que mató a un chico de 13 años e hirió gravemente a otro en el parque General San Martín el sábado quedó con detención domiciliaria por orden del fiscal de Tránsito Fernando Giunta.
Tragedia en el Parque San Martín: prisión domiciliaria para la mujer de 82 años que mató a un chico
Maria Amelia Albina Molina está imputada por homicidio culposo agravado por cruzar en rojo. También hirió gravemente a otro. La ordenó el fiscal Fernando Giunta
Se trata de María Amelia Albina Molina, quien ya fue imputada por homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas también por saltearse un semáforo.
Según aclararon fuentes judiciales, la mujer deberá usar una tobillera electrónica y por ningún motivo podrá abandonar su domicilio.
Además, especificaron que en los próximos días se continuarán incorporando diversas pruebas a la causa y el fiscal requerirá la prisión preventiva de la imputada.
La tragedia en el parque General San Martín
Dos adolescentes fueron atropellados el sábado pasado cerca del mediodía cuando cruzaban la calle Boulogne Sur Mer desde el parque San Martín hacia la Quinta Sección, entre Clark y Manuel A. Saez, en Ciudad.
Uno de ellos, de 13 años, falleció en el lugar y el otro quedó gravemente herido. Aún sigue internado en el hospital Notti, donde su familia vive cada día como una gran batalla. Después de estar en muy grave estado, el adolescente experimentó una leve mejoría y ya pudo hablar con sus padres.
Los chicos fueron embestidos por una mujer de 82 años que conducía un Volskwagen Up blanco quien cruzó el semáforo en rojo. Ya fue imputada por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas y permanece en su domicilio de Ciudad pero aún sin tobillera electrónica.