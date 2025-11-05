Tragedia en el Parque San Martín: prisión domiciliaria para la mujer de 82 años que mató a un chico

accidente muerto herido parque san martin La mujer que atropelló a los chicos -y mató a uno- quedó con prisión domiciliaria este miércoles.

Además, especificaron que en los próximos días se continuarán incorporando diversas pruebas a la causa y el fiscal requerirá la prisión preventiva de la imputada.

La tragedia en el parque General San Martín

Dos adolescentes fueron atropellados el sábado pasado cerca del mediodía cuando cruzaban la calle Boulogne Sur Mer desde el parque San Martín hacia la Quinta Sección, entre Clark y Manuel A. Saez, en Ciudad.

accidente parque san martin lugar El lugar del accidente en el parque General San Martín.

Uno de ellos, de 13 años, falleció en el lugar y el otro quedó gravemente herido. Aún sigue internado en el hospital Notti, donde su familia vive cada día como una gran batalla. Después de estar en muy grave estado, el adolescente experimentó una leve mejoría y ya pudo hablar con sus padres.

Los chicos fueron embestidos por una mujer de 82 años que conducía un Volskwagen Up blanco quien cruzó el semáforo en rojo. Ya fue imputada por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas y permanece en su domicilio de Ciudad pero aún sin tobillera electrónica.