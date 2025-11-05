Una batalla campal entre estudiantes se desató en el patio de la Escuela Normal 2 de La Plata y todo quedó registrado por testigos del hecho, lo que provocó que el video se viralice en minutos. Una preceptora debió intervenir para evitar que la agresión escale, y resultó herida.
Video sensible: piñas y patadas por todos lados en una batalla campal desatada en una escuela
Las fuertes imágenes en varios videos se volvieron virales inmediatamente, luego de una feroz batalla campal en el patio de una escuela
El hecho sucedió el martes 4 de noviembre en horas de la mañana en el edificio ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, cuando un ex alumno de la institución educativa ingresó y comenzó a golpearse, insultarse y amenazarse con otros chicos.
Ante la mirada de estudiantes de otros cursos, hubo quienes filmaron varios videos con los hechos, mientras que otros intentaron separar.
Las imágenes muestran una confrontación en donde una de las víctimas recibe golpes mientras estaba tirado en el piso y como uno de los agresores, que estaba con el torso descubierto, se lo ve con lesiones en la parte derecha del tórax.
Las autoridades de la escuela de La Plata no emitieron ningún comunicado, aunque se sabe que no es la primera vez que ocurre un caso de esta naturaleza.
Un testigo explicó que la preceptora herida tuvo lesiones luego de que intentó separar a los estudiantes: “En medio del forcejeo se cayó y se golpeó”.
Por último, fuentes policiales indicaron que se investigarán los hechos y que se esperan sanciones para los estudiantes en las próximas horas.
Video de la batalla campal
El video violento y la apreciación de una docente
Mónica, una de las preceptoras, confirmó ante la prensa que todo inició cuando el ex alumno, que había sido echado el año pasado por su conducta violenta, ingresó con un palo de escoba a la escuela.
Sobre la situación que se registraron en los últimos días dentro de las escuelas de todo el país, la docente expuso: “Me entristece lo que está pasando en todas las instituciones. Estamos muy solos. Las autoridades tienen que cambiar esto. ¿Están esperando una tragedia?”, cuestionó y expresó: “Es triste venir a trabajar y sentir que en cualquier momento puede pasar algo, pero tengo que seguir trabajando con ese miedo”.