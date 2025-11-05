Video sensible: piñas y patadas por todos lados en una batalla campal desatada en una escuela

Las imágenes muestran una confrontación en donde una de las víctimas recibe golpes mientras estaba tirado en el piso y como uno de los agresores, que estaba con el torso descubierto, se lo ve con lesiones en la parte derecha del tórax.

Las autoridades de la escuela de La Plata no emitieron ningún comunicado, aunque se sabe que no es la primera vez que ocurre un caso de esta naturaleza.

Un testigo explicó que la preceptora herida tuvo lesiones luego de que intentó separar a los estudiantes: “En medio del forcejeo se cayó y se golpeó”.

video-escuela-la-plata Las imágenes del video muestran lo violenta que fue la pelea en la escuela de La Plata.

Por último, fuentes policiales indicaron que se investigarán los hechos y que se esperan sanciones para los estudiantes en las próximas horas.

Video de la batalla campal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PolicialesON/status/1986068301693194249&partner=&hide_thread=false LA PLATA: LO ECHARON DEL COELGIO, VOLVIÓ Y AGREDIÓ A UNA PRECEPTORA



Ocurrió en el Colegio Normal 2, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, de #LaPlata cuando un joven irrumpió y atacó a estudiantes y a una preceptora. La violencia en el ámbito escolar es cada vez peor. #viral pic.twitter.com/lmdBKVN5Kr — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) November 5, 2025

El video violento y la apreciación de una docente

Mónica, una de las preceptoras, confirmó ante la prensa que todo inició cuando el ex alumno, que había sido echado el año pasado por su conducta violenta, ingresó con un palo de escoba a la escuela.

Sobre la situación que se registraron en los últimos días dentro de las escuelas de todo el país, la docente expuso: “Me entristece lo que está pasando en todas las instituciones. Estamos muy solos. Las autoridades tienen que cambiar esto. ¿Están esperando una tragedia?”, cuestionó y expresó: “Es triste venir a trabajar y sentir que en cualquier momento puede pasar algo, pero tengo que seguir trabajando con ese miedo”.