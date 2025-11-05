Video escandaloso: la increíble excusa de un fiscal federal que se negó a hacerse el control de alcoholemia

Testigos del hecho y hasta el propio video viralizado muestra el momento en el que Sachi se acercó al agente y le respondió de mala manera: “No me tutees, bájame el tono. ¡Quién sos? Llamá a quien quiera, no voy a hacer el test, me parece una verga, mándame una multa a casa”.

No conforme con lo manifestado al efectivo, se acercó a otro y amenazó con ir a la Justicia: “Quiero denunciarlo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento.

video-control-alcoholemia-comodoro-rivadavia El fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia, Fabricio Sachi, se negó a hacerse el test de alcoholemia en Comodoro Rivadavia.

El video de la indignación

El accionar del fiscal de Comodoro Rivadavia quedó registrado y de manera inmediata se volvió viral, generando miles de comentarios en contra de Fabricio Sachi.

Ahora, se espera saber si las autoridades pertinentes llevarán a cabo algún tipo de accionar contra el fiscal ante el escándalo dado a conocer en las últimas horas.