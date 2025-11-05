El túnel más ancho del mundo: una construcción de 55 metros y con 10 récords mundiales

En la era de la ingeniería de mega construcciones, no solo la longitud importa: también la anchura es motivo de orgullo técnico. Cuando hablamos de túneles realmente extraordinarios, aquellos que rompen récords en diámetro o en sección transversal se convierten en hitos de la infraestructura global.
Uno de esos hitos es el túnel que protagoniza un paso subacuático diseñado para vehicular por debajo de un estuario, que destaca por su anchura récord mundial. Te contamos sobre esta monumental construcción que sorprende al mundo.
El túnel más ancho del mundo: una construcción de 55 metros y con 10 récords
El proyecto conocido como el túnel Shenzhen Zhongshan Link, en la provincia de Guangdong (China), incluye un túnel sumergido bajo el estuario del Pearl River Estuary que se ha convertido en el más ancho jamás construido de su tipo.
Este túnel forma parte de un enlace de unos 24 km que conecta los núcleos urbanos de Shenzhen y Zhongshan, e incluye además dos islas artificiales y dos puentes en un conjunto monumental. La sección sumergida del túnel llega a 55,6 metros en su punto más ancho. Esta construcción alberga ocho carriles (dos sentidos) y está diseñado como un tubo de inmersión de acero y hormigón, posicionándose como líder mundial en su categoría.
Cómo es el túnel más ancho del mundo
- Longitud del tramo sumergido: aproximadamente 5035 metros de tubo sumergido se reportan como parte del enlace.
- Configuración: túnel de dos tubos para tráfico bidireccional con ocho carriles, más una galería central de servicios.
- Construcción: el túnel utiliza tecnología de túnel sumergido (“immersed tube”), con grandes elementos prefabricados de acerohormigón que se colocan en el lecho del estuario, lo cual permite el gran ancho de sección.
- Importancia regional: este túnel forma parte clave de la integración del área de la Gran Bahía de GuangdongHongKongMacau, reduciendo tiempos de desplazamiento y fortaleciendo conexiones de transporte.
- Desafíos técnicos: el diseño y construcción debieron superar retos de gran escala como presión de agua, fondo marino complejo, colocación de elementos de hasta 80000 toneladas, y asegurar la evacuación, ventilación e infraestructura auxiliar para un túnel tan ancho.
Los 10 récords de esta construcción
- Mayor luz para un puente colgante de viga cajón de acero totalmente marino (1.666 m/5.466 pies)
- Tablero del puente más alto (91 m/299 pies) del mundo
- Altura máxima de navegación para un puente marítimo
- Anclaje más grande para puentes colgantes en alta mar (344.000 m³ / 12 millones de pies cúbicos de hormigón)
- Velocidad máxima de prueba de resistencia al viento para un puente colgante (83,7 m/273,6 pies por segundo)
- Tablero de puente de acero más grande con pavimentación de asfalto epoxi en caliente (378.800 m² / 4 millones de pies cuadrados)
- Túnel sumergido bidireccional de ocho carriles más largo (5.035 m/16.519 pies) del mundo
- Túnel submarino de acero y hormigón sumergido más ancho (hasta 55,6 m/182,4 pies)
- Mayor colado de un solo volumen para un tubo sumergido con revestimiento de acero utilizando hormigón autocompactante (29.000 m³ / 1 millón de pies cúbicos por sección de tubo).
- Junta de agua plegable repetidamente en forma de M, la más ancha utilizada en la unión final de un túnel tubular sumergido (3 m/9,8 pies).