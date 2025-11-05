El túnel más ancho del mundo: una construcción de 55 metros y con 10 récords mundiales

Uno de esos hitos es el túnel que protagoniza un paso subacuático diseñado para vehicular por debajo de un estuario, que destaca por su anchura récord mundial. Te contamos sobre esta monumental construcción que sorprende al mundo.

Shenzhen Zhongshan Link (1)

El túnel más ancho del mundo: una construcción de 55 metros y con 10 récords

El proyecto conocido como el túnel Shenzhen Zhongshan Link, en la provincia de Guangdong (China), incluye un túnel sumergido bajo el estuario del Pearl River Estuary que se ha convertido en el más ancho jamás construido de su tipo.