Tragedia en el parque San Martín: el chico atropellado despertó pero está en shock por la muerte de su amigo

accidente parque san martin, fausto morcos La escena de la tragedia, el sábado al mediodía frente al Parque General San Martín.

La despedida a Fausto, el chico que murió tras ser atropellado en el parque San Martín

Fausto Morcos García tenía 13 años y falleció el sábado pasado en el trágico accidente del Parque General San Martín. Jugaba al fútbol en el club San Martín-Pacífico. Iba al Colegio Universitario Central (CUC) de la UNCuyo. Los que lo conocieron lo definen como un chico respetuoso, al que la gustaba reírse y que buscaba siempre ganar. En ambos lugares se decretaron tres días de duelo por su muerte y en las redes sociales, conocidos y desconocidos se encargaron de despedirlo.

Tanto el CUC como el club San Martín-Pacífico le dedicaron a Fausto Morcos García un mensaje en las redes, en donde la emotividad estuvo a cargo de todos aquellos que comentaron los posteos.

"Acompañamos a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en este difícil y triste momento. Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del herido", señalaron desde el CUC.

"Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de Fausto Morcos García, jugador de futsal en nuestro club. Enviamos condolencias a su familia y allegados en este momento tan doloroso", expresaron desde el club.

Sin embargo, en los comentarios, los que conocieron a Fausto y muchos que no, lamentaron su muerte y expresaron sus sentimientos.

"Fue muy lindo verte jugar y crecer con tus amigos del club y tuviste esa humildad de escuchar siempre los consejos de los padres que te van a extrañar mucho yo no soy papá de nadie ahí, pero me escuchaste y respetaste siempre y eso me lo hiciste ver este miércoles cuando nos reímos y me dijiste vamos a ganar todo ahora...hoy te lloran tus amigos en el club", aseguró un usuario en el posteo de Instagram que realizó el club.

El trágico accidente en el Parque

Dos adolescentes fueron atropellados el sábado pasado cerca del mediodía cuando cruzaban la calle Boulogne Sur Mer desde el parque San Martín hacia la Quinta Sección, entre Clark y Manuel A. Saez, en Ciudad.

Uno de ellos, de apenas 13 años, falleció en el lugar y el otro quedó gravemente herido. Aún sigue internado en el hospital Notti, donde su familia vive cada día como una gran batalla. Después de estar en muy grave estado, el adolescente experimentó una leve mejoría y ya pudo hablar con sus padres.

accidente muerto herido parque san martin El trágico accidente en el Parque General San Martín.

Los chicos fueron embestidos por una mujer de 82 años que conducía un Volskwagen Up blanco quien cruzó el semáforo en rojo. Ya fue imputada por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas y permanece en su domicilio de Ciudad pero aún sin tobillera electrónica.