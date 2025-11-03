"Te lloran tus amigos": la triste y emocionante despedida a Fausto Morcos, el chico atropellado en el parque San Martín

image

"Acompañamos a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en este difícil y triste momento. Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del herido", señalaron desde el CUC. "Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de Fausto Morcos García, jugador de futsal en nuestro club. Enviamos condolencias a su familia y allegados en este momento tan doloroso", expresaron desde el club.

Sin embargo, en los comentarios, los que conocieron a Fausto y muchos que no, lamentaron su muerte y expresaron sus sentimientos.

"Fue muy lindo verte jugar y crecer con tus amigos del club y tuviste esa humildad de escuchar siempre los consejos de los padres que te van a extrañar mucho yo no soy papá de nadie ahí, pero me escuchaste y respetaste siempre y eso me lo hiciste ver este miércoles cuando nos reímos y me dijiste vamos a ganar todo ahora...hoy te lloran tus amigos en el club", aseguró un usuario en el posteo de Instagram que realizó el club.

image

Incluso, familiares de otros chicos que juegan en el club expresaron su dolor: "Tuvimos el privilegio de conocerte", señaló otro usuario. El dolor en su comunidad deportiva ha sido enorme.

En el posteo del CUC, en tanto, los usuarios de Facebook lamentaron la muerte de Fausto y muchos le encomendaron su alma a Dios. "No hay palabras… sólo pedir fuerzas para su familia para afrontar un momento tan desgarrador", expresó una usuaria.

En cuanto al amigo de Fausto Morcos, que también fue atropellado. Este se encuentra internado en el hospital Humberto Notti y su estado es reservado.

Cómo fue el accidente en el Parque General San Martín

Según los primeros peritajes, la mujer de 82 años atropelló a los dos chicos cuando estos se encontraban cruzando la calle en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark.

La primera información habla de que la mujer pudo haber cruzado el semáforo en rojo. Por eso mismo, la Justicia ordenó una serie de medidas, entre ellos, la búsqueda de cámaras para confirmar si la mujer realizó alguna infracción que haya tenido como consecuencia esta tragedia.