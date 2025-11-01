Un chico murió y otro está grave tras ser atropellados por una conductora de 82 años

Al llegar al lugar, se constató que uno de los chicos había fallecido y el otro se encontraba en estado crítico. Se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para el traslado del menor herido hasta el hospital Notti, donde recibió atención médica.

Escenas de profundo dolor

Cerca de las 14, los padres del menor fallecido se encontraban en la calle Boulogne Sur Mer en estado de shock. Mientras tanto, la policía y personal del Ministerio Público Fiscal realizaban mediciones y la investigación continuaba. El cuerpo del menor no había sido retirado de la transitada arteria, ya que aún se estaba llevando adelante la pericia.

En cuanto a la mujer que atropelló a los menores, las dudas en el lugar tenían que ver con que si había cruzado o no el semáforo en rojo, ya que algunos testigos decían que no lo había hecho así. De todas maneras, sobre la vereda sur de la calle hay una cámara de seguridad que podrá aclarar esta situación.