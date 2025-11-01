Dos menores fueron atropellados este sábado cerca del mediodía cuando cruzaban la calle Boulogne Sur Mer desde el parque San Martín hacia la Quinta Sección, entre Clark y Manuel A. Saez, en Ciudad. Uno de ellos, de apenas 13 años, falleció en el lugar y el otro está gravemente herido, según las primeras informaciones de la Policía.
Un chico murió y otro está grave tras ser atropellados por una conductora de 82 años
Los chicos cruzaban la calle Boulogne Sur Mer desde el parque y la mujer transitaba por esa arteria los embistió. Aparentemente, pasó en rojo
Los chicos fueron embestidos por una mujer de 82 años que conducía un Volskwagen Up blanco quien, aparentemente, habría cruzado el semáforo en rojo.
El momento del accidente
Personal policial recibió un llamado a la línea de emergencias, cerca de las 12.15 del mediodía. El llamado informaba que dos chicos adolescentes habían sido atropellados mientras cruzaban la calle a la altura del Mendoza Tenis Club.
Al llegar al lugar, se constató que uno de los chicos había fallecido y el otro se encontraba en estado crítico. Se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para el traslado del menor herido hasta el hospital Notti, donde recibió atención médica.
Escenas de profundo dolor
Cerca de las 14, los padres del menor fallecido se encontraban en la calle Boulogne Sur Mer en estado de shock. Mientras tanto, la policía y personal del Ministerio Público Fiscal realizaban mediciones y la investigación continuaba. El cuerpo del menor no había sido retirado de la transitada arteria, ya que aún se estaba llevando adelante la pericia.
En cuanto a la mujer que atropelló a los menores, las dudas en el lugar tenían que ver con que si había cruzado o no el semáforo en rojo, ya que algunos testigos decían que no lo había hecho así. De todas maneras, sobre la vereda sur de la calle hay una cámara de seguridad que podrá aclarar esta situación.