Terminó el corte de agua masivo que afectó al Gran Mendoza este sábado por obras de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), la principal operadora que abastece a miles de usuarios. Las maniobras iniciaron a las 4 de esta madrugada y se informó que culminó la instalación de las válvulas de gran porte en en el acueducto de 750 milímetros en la Cámara de Regulación Cuenca Alto Godoy.
Terminó el corte de agua masivo de AYSAM en Mendoza y comienzan a restablecerse las reservas
El corte de agua comenzó a las 4 de este sábado y se espera que el servicio se normalice en 24 o 48 horas
La intervención fue importante dentro de la segunda y última etapa de la obra. Una vez finalizada, quedará habilitada la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, concluyendo los cortes de agua generales que fueron necesarios para ejecutar los trabajos.
Estimaron que el servicio se restablecerá paulatinamente y puede demorar entre 24 y 48 horas el normal abastecimiento.
Las zonas afectadas comprenden sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.
AYSAM dispuso de tres camiones aguadores para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis, coordinados por el Departamento de Apoyo Logístico.
Los trabajos consisten en:
- Refuncionalización del sistema de desagüe.
- Desvinculación de acueductos de distintos diámetros (1.100 mm, 900 mm, 750 mm y 600 mm) de la cámara existente.
- Corte e instalación de nuevas válvulas especiales de regulación en las cámaras húmeda y seca de macrodistribución de Alto Godoy.