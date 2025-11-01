Terminó el corte de agua masivo de AYSAM en Mendoza y comienzan a restablecerse las reservas

La intervención fue importante dentro de la segunda y última etapa de la obra. Una vez finalizada, quedará habilitada la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, concluyendo los cortes de agua generales que fueron necesarios para ejecutar los trabajos.

Estimaron que el servicio se restablecerá paulatinamente y puede demorar entre 24 y 48 horas el normal abastecimiento.