Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza y aseguraron que será el último para optimizar el sistema

aysam corte de agua Personal de AYSAM realiza este sábado un corte de cañería de desagüe. Foto: gentileza de AYSAM

Qué zonas estarán afectadas por el corte de agua de AYSAM

El corte de agua abarcará un amplio sector del Gran Mendoza, por lo que se recomienda a la población almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso.

Estas son las zonas alcanzadas:

Ciudad de Mendoza: secciones 1° a 8° y La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.

Caudalímetros y un sistema de válvulas para mejorar la distribución

Aysam caudalímetro electromagnético.jpg Este es uno de los caudalímetros que se instaló en el Gran Mendoza para realizar macromediciones del caudal de agua.

Dentro de este programa de optimización de la macrodistribución del agua se han instalado 11 caudalímetros -dispositivos que permiten medir con precisión el volumen de agua que circula por las tuberías-, además de un nuevo sistema de válvulas que facilita regular la presión y realizar maniobras más eficientes.

Según detallaron desde AYSAM, los caudalímetros se colocaron en distintos puntos estratégicos:

Avenida Los Cóndores, en Potrerillos (1)

Plaza Cioppo, en Luján de Cuyo (1)

Planta Benegas (3)

Alto Godoy (3)

Rotonda Marciano Cantero, en Godoy Cruz (2)

La Puntilla (1)

Con estas incorporaciones, el sistema permitirá medir, distribuir y ajustar el flujo de agua de manera más precisa, lo que reducirá pérdidas, mejorará la presión en los hogares y optimizará el uso de las reservas.

Consejos para sobrellevar el corte de agua

Corte de agua (5) Aysam realizó recomendaciones para cuidar las reservas de agua durante el megacorte.

AYSAM difundió una serie de recomendaciones básicas para atravesar la jornada sin mayores inconvenientes:

Almacená agua en recipientes limpios para cubrir las necesidades esenciales.

Evitá el derroche: postergá el lavado de autos, veredas o ropa hasta que se restablezca el servicio.

Revisá canillas y depósitos para asegurarte de que no haya pérdidas.

Usá el agua sólo para consumo y aseo personal.

Desde la empresa remarcaron que este trabajo es parte de una inversión estructural “que apunta a garantizar un servicio más eficiente, equitativo y sustentable para todos los mendocinos”.

Si todo avanza según lo previsto, este sábado marcará el cierre definitivo de los megacortes que afectaron al área metropolitana durante 2024, dando paso a una red más moderna y preparada para los desafíos hídricos de Mendoza.