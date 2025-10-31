Arranca noviembre con un corte de agua: qué zona se queda sin servicio

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

corte de agua bs as Hay un corte de agua por 10 horas en San Miguel del Monte.

Este sábado 1° de noviembre, se llevarán adelante tareas de mantenimiento de la cañería de bajada del tanque elevado, en San Miguel del Monte. Los trabajos obligarán a interrumpir el suministro de agua entre las 00.00 horas y las 10.00 am del día sábado.