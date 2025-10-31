Corte de agua en el gran Mendoza: hasta qué hora no habrá servicio en los departamentos

Trabajos que se realizarán

Aguas y saneamiento de Mendoza compartió que este sábado 1 de noviembre se realizará un corte masivo en la provincia debido a la 2 da. y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra.

tareas aysam Se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas.

Esta nueva intervención permitirá distribuir caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, que llegan a La Puntilla hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy. Esto se logra mediante la operación de válvulas que permitirán derivar el agua de manera eficiente hacia las zonas que lo requieran.