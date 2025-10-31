AYSAM emitió un comunicado sobre un nuevo corte de agua masivo en todo el Gran Mendoza. Con una inversión de más de USD 5.1 millones y con financiamiento provincial, la obra que beneficiará a más de 1.100.000 mendocinos con este nuevo arreglo. A continuación te contaremos hasta qué hora no habrá servicios.
Corte de agua en el gran Mendoza: hasta qué hora no habrá servicio en los departamentos
Trabajos que se realizarán
Aguas y saneamiento de Mendoza compartió que este sábado 1 de noviembre se realizará un corte masivo en la provincia debido a la 2 da. y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra.
Esta nueva intervención permitirá distribuir caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, que llegan a La Puntilla hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy. Esto se logra mediante la operación de válvulas que permitirán derivar el agua de manera eficiente hacia las zonas que lo requieran.
En las obras mencionadas se llevará a cabo:
- Refuncionalización sistema de desagüe.
- Desvinculación de acueductos de diámetros 1.100 mm, D 750mm de Potrerillos, los 2 acueductos de D 600 mm de Benegas y los D 750mm y D 900mm de Alto Godoy de la cámara regulación existente.
Zonas afectadas por el corte de agua
El sábado 1 de noviembre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:
- Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
- Las Heras: zona centro, oeste y norte
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito
El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas .
Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.