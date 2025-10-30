Continúa indefinidamente el corte de agua por arreglos en cañerías: qué zona se queda sin servicio

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

corte de agua bs as Hay un corte de agua en el barrio Stella Maris por arreglos en el tanque elevado de Tapalqué.

Desde el día martes hasta hoy se han programado tareas de empalme en la red de agua en el barrio Stella Maris, de Bahía Blanca. Los trabajos se ejecutarán sobre calle Paroissien como parte de las obras de reposición de cañerías que fueron arrasadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Durante las tareas se verá afectado el suministro de agua en el sector.