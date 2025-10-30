Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 30 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. El arreglo del servicio se realiza desde el martes pasado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
Continúa indefinidamente el corte de agua por arreglos en cañerías: qué zona se queda sin servicio
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red por arreglos. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Desde el día martes hasta hoy se han programado tareas de empalme en la red de agua en el barrio Stella Maris, de Bahía Blanca. Los trabajos se ejecutarán sobre calle Paroissien como parte de las obras de reposición de cañerías que fueron arrasadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Durante las tareas se verá afectado el suministro de agua en el sector.
Hoy específicamente se llevará adelante el recambio de una llave esclusa ubicada en la salida del tanque elevado de Tapalqué. Las tareas que comenzaron en horas de la madrugada, requerirán el vaciado total del tanque, por lo que, una vez finalizados los trabajos, el servicio de agua se irá restableciendo de forma gradual y paulatina en toda la localidad. Sin embargo, no se sabe la hora exacta en que llegará el servicio de agua a la zona.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.