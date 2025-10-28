Anuncian un gran corte de agua por 2 días: qué zona se queda sin servicio

El corte de agua se ha programado para este martes 28 y para el jueves 30, se han planificado tareas de empalme en la red de agua en el barrio Stella Maris, de Bahía Blanca. Los trabajos se ejecutarán sobre calle Paroissien como parte de las obras de reposición de cañerías que fueron arrasadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Durante las tareas se verá afectado el suministro de agua en el sector.

Además, se realizarán empalmes en la red de agua, en Avenida Montevideo y calle 24, como parte de la obra de Recambio de Cañerías que se ejecuta en ese sector de Berisso. El desarrollo de las tareas afectará momentáneamente el suministro de agua en el sector delimitado por las calles 23 a 26; y de 168 a 172.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Corte de agua (5) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.