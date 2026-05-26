Estudio confirma lo peor: miles de playas están arruinadas para siempre

El ecosistema marino sufrió una reorganización interna muy veloz que transformó este evento en un ciclo biológico capaz de autoalimentarse. “Es un striking de cómo el océano puede reorganizarse muy rápido”, explicó Annalisa Bracco.

El descubrimiento del estudio

La ciencia descubrió que las densas capas flotantes albergan ahora colonias de organismos capaces de reciclar nutrientes en el interior de la propia masa vegetal. Cuando la materia orgánica se descompone, libera nitrógeno hacia el agua circundante, lo que estimula el nacimiento de nuevos brotes. De esta manera, el cinturón genera sus propias condiciones para subsistir a largo plazo, independientemente de las condiciones meteorológicas.

sargaso florida El estudio demostró que el fenómeno de las algas en las playas no es algo temporario.

Los primeros registros de esta anomalía datan del año 2011, cuando vientos invernales inusualmente intensos empujaron nutrientes profundos hacia la superficie marina. La biomasa total superó los treinta y siete millones de toneladas para el año 2025. Los modelos tradicionales que explicaban el crecimiento a través de corrientes oceánicas quedaron obsoletos ante la nueva realidad autónoma de la vegetación.

Qué podemos hacer

El equipo internacional logró reconstruir los cambios de concentración ocurridos durante una década gracias al uso de observaciones satelitales detalladas. Los científicos validaron el modelo matemático mediante proyecciones exitosas para los períodos anuales recientes. La capacidad de anticipar la llegada de la biomasa permite modificar las estrategias de respuesta en las zonas costeras afectadas.

Hasta el momento, los gobiernos locales aplicaban medidas reactivas destinadas a limpiar los balnearios de manera improvisada. El conocimiento anticipado ofrece la oportunidad de planificar la recolección directamente en aguas abiertas, antes del arribo a las costas. El manejo planificado reduce las pérdidas económicas que sufren la actividad hotelera y el sector pesquero regional.