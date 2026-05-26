China, Rusia y Arabia Saudita se unen al bloqueo mientras Irán desafía una pérdida histórica de US$56 mil millones por turismo

China, Rusia y Arabia Saudita se sumaron a las restricciones que afectan conexiones y movimientos hacia Irán, en medio del aumento de la tensión regional. Como consecuencia, miles de vuelos fueron cancelados o desviados para evitar zonas consideradas peligrosas, mientras turistas y empresas comenzaron a alejarse del país.

La crisis golpea especialmente al sector turístico iraní, que podría perder hasta 56 mil millones de dólares por la caída de visitantes, reservas y actividades comerciales vinculadas al turismo. Hoteles vacíos, menos circulación internacional y crecientes temores por un conflicto mayor profundizan el aislamiento económico que enfrenta actualmente Irán.

Turismo irán

Europa se convierte en refugio turístico mientras Oriente Medio redefine el mapa de los viajes

La tensión en Oriente Medio está golpeando al turismo mundial. La región representa cerca del 5% de las llegadas internacionales y el 14% del tráfico aéreo de tránsito mundial, por lo que cualquier alteración impacta directamente en la demanda turística internacional. Mientras parte de los viajeros evita zonas marcadas por la incertidumbre, el continente europeo vuelve a posicionarse como un refugio seguro, estable y confiable. En tiempos de conflicto, los turistas priorizan destinos donde sienten tranquilidad, conectividad y previsibilidad. Y ahí Europa, especialmente el Mediterráneo, aparece nuevamente en el centro del mapa.

España, junto a otros destinos del Mediterráneo occidental, podría ser una de las grandes beneficiadas por este cambio de flujo turístico. Playas, experiencias de lujo y viajes más cercanos al hogar empiezan a ganar terreno frente a los trayectos largos o inciertos. Sin embargo, el crecimiento también plantea desafíos: cómo absorber más visitantes sin profundizar la saturación turística. Desde el sector ya hablan de descentralizar destinos, extender las temporadas y distribuir mejor la demanda durante el año.