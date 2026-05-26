India construye el puerto más profundo en una isla artificial y desafía a China en el océano Índico

En ese contexto, puertos como Vadhavan, en la costa occidental india, aparecen como piezas centrales de una estrategia económica y geopolítica de gran escala. Diseñado para convertirse en uno de los puertos de contenedores más grandes del planeta, Vadhavan apunta a transformar la capacidad logística de India.

La idea es reducir la dependencia de puertos extranjeros para el comercio internacional y posicionar a India como un centro clave del transporte marítimo global. Una parte importante del comercio indio todavía depende de terminales ubicadas fuera del país para redistribuir mercancías hacia otros continentes, algo que Nueva Delhi considera una desventaja estratégica.

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India se posiciona con un puerto único el el mundo

La ubicación del proyecto no es casual. India se encuentra en el corazón del océano Índico, una zona por donde pasa una enorme proporción del comercio mundial y gran parte del petróleo transportado por mar. Controlar infraestructura portuaria moderna en esa región significa ganar capacidad económica, autonomía logística e influencia política.

Además del puerto en sí, el gobierno indio impulsa carreteras, corredores ferroviarios y zonas industriales conectadas directamente con las terminales marítimas. El objetivo es crear una red capaz de acelerar exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la industria nacional. Empresas tecnológicas, automotrices y manufactureras comenzaron a mirar estos proyectos como oportunidades para expandir operaciones en uno de los mercados más grandes del mundo.

El crecimiento portuario, aun así, trae desafíos complejos. Las obras generan preocupación ambiental en zonas costeras sensibles y despiertan debates sobre el impacto en comunidades pesqueras locales. A pesar de eso, India parece decidida a recuperar un lugar central en las rutas marítimas globales.

Detrás de la construcción también existe una competencia silenciosa con China. Durante años, Beijing desarrolló puertos estratégicos en distintos países del océano Índico mediante su iniciativa de infraestructura global conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Frente a ese avance, India intenta reforzar su propia presencia marítima para evitar quedar relegada en una región históricamente vinculada a su influencia.