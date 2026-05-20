La plataforma de series y películas de Netflix acaba de incorporar una producción india que está arrasando. Se trata de KARTAVYA o La fuera del deber, un thriller policial lleno de suspenso que no da respiro.
Netflix: el thriller policial que recién estrena, dura casi 2 horas y es adictivo. ¿Vale la pena mirarlo?
Netflix estrena un thriller policial indio que se está convirtiendo en un éxito entre las series y películas del género
La fuerza del deber es una película de 1 hora y 48 minutos que estrenó en Netflix el 15 de mayo de 2026 y está arrasando con todo. De hecho, la crítica le ha brindado valoracionespositivas.
La crítica, realizada por MindiesCine, señala que La fuerza del deber busca combinar el thriller policial con una fuerte crítica social sobre la corrupción, la violencia y los abusos de poder. También destaca las actuaciones y el tono oscuro de la historia.
Sin embargo, desde el sitio consideran que la película no termina de profundizar en sus conflictos y que queda dividida entre el drama familiar y la investigación criminal, lo que le resta fuerza al resultado final.
Netflix: de qué trata la película La fuerza del deber
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La fuerza del deber versa: "Con la seguridad de su familia en juego y las crecientes amenazas que lo acechan, un policía debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer justicia".
Netflix: tráiler de La fuerza del deber
Reparto de La fuerza del deber, película de Netflix
- Saif Ali Khan
- Rasika Dugal
- Sanjay Mishra
- Saurabh Dwivedi
- Zakir Hussain
- Manish Chaudhari
- Saharsh Kumar Shukla
- Swastik Bhagat
- Yudhvir Ahlawat
- Saurabh Abrol
Dónde ver la película La fuerza del deber, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La fuerza del deber se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La fuerza del deber se puede ver en Netflix.
- España: la película La fuerza del deber se puede ver en Netflix.