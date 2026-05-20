Netflix: el thriller policial que recién estrena, dura casi 2 horas y es adictivo. ¿Vale la pena mirarlo?

La crítica, realizada por MindiesCine, señala que La fuerza del deber busca combinar el thriller policial con una fuerte crítica social sobre la corrupción, la violencia y los abusos de poder. También destaca las actuaciones y el tono oscuro de la historia.

Sin embargo, desde el sitio consideran que la película no termina de profundizar en sus conflictos y que queda dividida entre el drama familiar y la investigación criminal, lo que le resta fuerza al resultado final.

la fuerza del deber (1)

Netflix: de qué trata la película La fuerza del deber

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La fuerza del deber versa: "Con la seguridad de su familia en juego y las crecientes amenazas que lo acechan, un policía debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer justicia".

Netflix: tráiler de La fuerza del deber

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Reparto de La fuerza del deber, película de Netflix

Saif Ali Khan

Rasika Dugal

Sanjay Mishra

Saurabh Dwivedi

Zakir Hussain

Manish Chaudhari

Saharsh Kumar Shukla

Swastik Bhagat

Yudhvir Ahlawat

Saurabh Abrol

Dónde ver la película La fuerza del deber, según la zona geográfica