En la plataforma de Netflix siempre podemos encontrar una película, una serie o un documental que sea de nuestro gusto, pero lamentablemente al haber tanta oferta muchas veces terminamos perdiéndonos de "joyitas ocultas".
La joyita oculta en Netflix con Belmont Cameli, el bombón del momento
"Esta es mi oportunidad para descubrir quién quiero ser…antes de que el resto de mi vida comience", es la premisa de esta película juvenil de Netflix
Por ejemplo, pocas personas saben que en Netflix hay una película con Belmont Cameli, el actor del momento: el protagonista de la serie de Prime Video "Off Campus". Se trata de la película "Déjate llevar", también conocida por su título en inglés "Along for the Ride", y a continuación te contamos de qué trata.
¿De qué trata la película "Déjate llevar"?
"Durante el verano antes de la universidad, Auden conoce al misterioso Eli, quien la ayuda a transitar la vida adolescente sin preocupaciones", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 2022 en Netflix y que ahora ha vuelto a ser furor.
Los protagonistas de esta película son Emma Pasarow, Belmont Cameli, Kate Bosworth, Andie MacDowell, Dermont Mulroney, Laura Kariuki, entre otros. La dirección está a cargo de Sofía Alvarez, quien también escribió el guión.
Es importante destacar que Alvarez también se desempeñó en la creación de "A todos los chicos de los que me enamore", otro de los mayores éxitos comerciales de Netflix. Esta producción se basa en la novela homónima publicada en 2009 por Sarah Dessen.
La película de Netflix "Déjate llevar" tiene una duración total de 1 hora y 48 minutos, y es apta para que la vean jóvenes a partir de los 13 años (ya que conienen lenguaje inapropiado).
¿Dónde puede verse la película "Déjate llevar"?
- Estados Unidos: encontrarás la película en Netflix con el título "Along for the Ride".
- Argentina: la película "Déjate llevar" puede verse en Netflix.
- España: esta película juvenil se puede ver en Netflix, y se encuentra como "Déjate llevar".