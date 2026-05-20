La joyita oculta en Netflix con Belmont Cameli, el bombón del momento

Por ejemplo, pocas personas saben que en Netflix hay una película con Belmont Cameli, el actor del momento: el protagonista de la serie de Prime Video "Off Campus". Se trata de la película "Déjate llevar", también conocida por su título en inglés "Along for the Ride", y a continuación te contamos de qué trata.

¿De qué trata la película "Déjate llevar"?

"Durante el verano antes de la universidad, Auden conoce al misterioso Eli, quien la ayuda a transitar la vida adolescente sin preocupaciones", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 2022 en Netflix y que ahora ha vuelto a ser furor.