La serie más intensa y adictiva de Netflix: 8 capítulos llenos deseo, obsesión y escenas subidas de tono

Netflix: de qué trata la serie Vladimir

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vladimir versa: "Una profesora de escritura (Rachel Weisz) inaugura un escandaloso capítulo de su vida cuando se obsesiona con un seductor colega más joven que ella (Leo Woodall).

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La trama se sumerge en la vida de una respetada profesora de literatura que atraviesa una crisis personal y profesional profunda. Mientras su esposo, un carismático profesor, enfrenta acusaciones de conducta inapropiada con estudiantes, ella comienza a sentir que su propia identidad se desvanece en medio del escándalo.

Sin embargo, la trama da un giro inesperado con la llegada de Vladimir, un joven novelista que se une a la facultad. Lo que comienza como una simple curiosidad intelectual se transforma rápidamente en una obsesión peligrosa. La protagonista decide dejar de seguir las reglas sociales para perseguir sus impulsos más oscuros, poniendo en riesgo su carrera y su familia.

Netflix: tráiler de la serie Vladimir

Embed - Vladimir | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/03/2026

Reparto de la Vladimir, serie de Netflix

Rachel Weisz como "M"

Leo Woodall como Vladimir

John Slattery como John

Jessica Henwick como Cynthia

Ellen Robertson como Sid

Dónde ver la serie Vladimir, según la zona geográfica