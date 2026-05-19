La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular a nivel mundial gracias a su amplio y variado catálogo. Una de las producciones estrenadas en 2026 está arrasando: tiene a Rachel Weisz como protagonista y es subida de tono.
La serie más intensa y adictiva de Netflix: 8 capítulos llenos deseo, obsesión y escenas subidas de tono
Rachel Weisz protagoniza la intensa y adictiva serie de Netflix que explora el deseo y la obsesión en 8 capítulos
Se trata de Vladimir, una serie adaptada a la aclamada novela de Julia May Jonas y estrenada en Netflix el 5 de marzo de 2026. Con solo 8 capítulos, ha logrado eclipsar a la crítica internacional y a los suscriptores de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Vladimir
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vladimir versa: "Una profesora de escritura (Rachel Weisz) inaugura un escandaloso capítulo de su vida cuando se obsesiona con un seductor colega más joven que ella (Leo Woodall).
La trama se sumerge en la vida de una respetada profesora de literatura que atraviesa una crisis personal y profesional profunda. Mientras su esposo, un carismático profesor, enfrenta acusaciones de conducta inapropiada con estudiantes, ella comienza a sentir que su propia identidad se desvanece en medio del escándalo.
Sin embargo, la trama da un giro inesperado con la llegada de Vladimir, un joven novelista que se une a la facultad. Lo que comienza como una simple curiosidad intelectual se transforma rápidamente en una obsesión peligrosa. La protagonista decide dejar de seguir las reglas sociales para perseguir sus impulsos más oscuros, poniendo en riesgo su carrera y su familia.
Netflix: tráiler de la serie Vladimir
Reparto de la Vladimir, serie de Netflix
- Rachel Weisz como "M"
- Leo Woodall como Vladimir
- John Slattery como John
- Jessica Henwick como Cynthia
- Ellen Robertson como Sid
Dónde ver la serie Vladimir, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.