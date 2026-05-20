La comedia más divertida para ver hoy: crisis, humor y una protagonista que se roba la película

el alma de la fiesta pelicula

Netflix: de qué trata la película El alma de la fiesta

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El alma de la fiesta versa: "Una madre divorciada decide comenzar desde cero y se inscribe en la misma universidad que su hija para obtener su diploma y disfrutar de la vida universitaria".

Cuando, de pronto, su esposo la abandona, la dedicada y, por mucho tiempo, ama de casa Deanna convierte su aflicción en un reajuste de su vida y decide regresar a la universidad... y termina en la misma clase y facultad que su hija, a la cual no le convence nada la idea.

el alma de la fiesta pelicula (1)

Inmersa en la experiencia del campus, la cada vez más abierta Deanna, ahora Dee Rock, acoge la libertad, la diversión y los chicos de la fraternidad en sus propios términos y se encuentra a sí misma en el último año de estudios sorprendiendo a todos.

Reparto de El alma de la fiesta, película de Netflix

Melissa McCarthy como Deanna Miles

Matt Walsh como Dan Miles

Molly Gordon como Maddie Miles

Gillian Jacobs como Helen

Luke Benward como Jack Strong

Maya Rudolph como Christine Davenport

Julie Bowen como Marcie Strong

Embed - El Alma De La Fiesta (Trailer español)

Dónde ver la película El alma de la fiesta, según la zona geográfica