La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es casualidad. Sus propuestas de streaming son de las más destacadas y renombradas, por lo que no pasa desapercibida, y menos muchas de sus producciones.
La comedia más divertida para ver hoy: crisis, humor y una protagonista que se roba la película
La película protagonizada por Melissa McCarthy y Gillian Jacobs que se consolida como una de las favoritas en Netflix
Una de ellas es la película El alma de la fiesta, protagonizada por Melissa McCarthy, quien lidera un reparto de lujo. Esta oferta de Netflix se encuentra entre las 4 más vistas de la plataforma.
El alma de la fiesta es una película de 2018 dirigida por Ben Falcone que tiene una duración de apenas 1 hora y 44 minutos. Es una oferta ideal, encantadora e indolora para pasar el rato en Netflix.
Netflix: de qué trata la película El alma de la fiesta
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El alma de la fiesta versa: "Una madre divorciada decide comenzar desde cero y se inscribe en la misma universidad que su hija para obtener su diploma y disfrutar de la vida universitaria".
Cuando, de pronto, su esposo la abandona, la dedicada y, por mucho tiempo, ama de casa Deanna convierte su aflicción en un reajuste de su vida y decide regresar a la universidad... y termina en la misma clase y facultad que su hija, a la cual no le convence nada la idea.
Inmersa en la experiencia del campus, la cada vez más abierta Deanna, ahora Dee Rock, acoge la libertad, la diversión y los chicos de la fraternidad en sus propios términos y se encuentra a sí misma en el último año de estudios sorprendiendo a todos.
Reparto de El alma de la fiesta, película de Netflix
- Melissa McCarthy como Deanna Miles
- Matt Walsh como Dan Miles
- Molly Gordon como Maddie Miles
- Gillian Jacobs como Helen
- Luke Benward como Jack Strong
- Maya Rudolph como Christine Davenport
- Julie Bowen como Marcie Strong
Dónde ver la película El alma de la fiesta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El alma de la fiesta se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película El alma de la fiesta se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película El alma de la fiesta se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.