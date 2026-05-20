Las series y películas coreanas, conocidos como k-dramas, han irrumpido con fuerza en la escena internacional, cautivando audiencias con sus tramas emotivas y sinceras. A continuación, traemos como recomendación una producción original de Corea del Sur disponible en Prime Video.
Prime Video: la serie coreana de suspenso que te dejará pegado a la pantalla
Esta serie coreana está disponible en Prime Video y tiene 16 episodios de puro drama, suspenso y ciencia ficción
Los sacerdotes (Priest) es una serie que se transmitió entre 2018 y 2019. Con un guion y bajo la dirección de Jang Jae-hyun, y tiene 16 episodios que relatan un thriller dramático de terror que no te dejará despegarte de la pantalla. A continuación, exploramos de qué trata la historia, sus personajes y más.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Entre el ritual y el crimen: unos sacerdotes luchan por el alma de una joven poseída", revela la descripción oficial de Prime Video. La serie sigue a un grupo de médicos y exorcistas que protegen a las personas de un hospital católico en Seúl.
Oh Soo-min, es un joven sacerdote católico que sigue las reglas y está lleno de energía, así como uno de los miembros de "643 Regia", un grupo que realiza exorcismos extraoficialmente. En el pasado, su madre fue poseída por un demonio y como no pudo recibir un exorcismo murió. Tras lo sucedido, el sacerdote Moon Ki-seon, le enseña a Soo-min como realizarlos.
Mientras tanto, Ham Eun-ho es una doctora que deja de creer en Dios después de que su familia sufriera un lamentable y desafortunado accidente. Decidida a salvar la vida de las personas decide estudiar medicina. Trabajando en la sala de emergencias de un hospital su vida enfrenta un cambio rotundo, cuando es testigo de un fenómeno sobrenatural y poco después conoce al sacerdote Soo-min.
Reparto de Los sacerdotes
- Yeon Woo-jin es Oh Soo-min.
- Jeong Yu-mi como Dra. Ham Eun-ho.
- Park Yong-woo interpreta a Moon Ki-seon.
- Oh Yeon-ah es Det. Goo Do-gyun.
- Yoo Bi como Shin Mi-yeon.