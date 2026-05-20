Prime Video: la serie coreana de suspenso que te dejará pegado a la pantalla

Los sacerdotes La serie fue transmitida entre 2018 y 2019. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Entre el ritual y el crimen: unos sacerdotes luchan por el alma de una joven poseída", revela la descripción oficial de Prime Video. La serie sigue a un grupo de médicos y exorcistas que protegen a las personas de un hospital católico en Seúl.

Oh Soo-min, es un joven sacerdote católico que sigue las reglas y está lleno de energía, así como uno de los miembros de "643 Regia", un grupo que realiza exorcismos extraoficialmente. En el pasado, su madre fue poseída por un demonio y como no pudo recibir un exorcismo murió. Tras lo sucedido, el sacerdote Moon Ki-seon, le enseña a Soo-min como realizarlos.

serie coreana La serie está disponible en Prime Video.

Mientras tanto, Ham Eun-ho es una doctora que deja de creer en Dios después de que su familia sufriera un lamentable y desafortunado accidente. Decidida a salvar la vida de las personas decide estudiar medicina. Trabajando en la sala de emergencias de un hospital su vida enfrenta un cambio rotundo, cuando es testigo de un fenómeno sobrenatural y poco después conoce al sacerdote Soo-min.

Reparto de Los sacerdotes