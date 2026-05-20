Caro Pardíaco llega a Netflix con su propia serie: 10 capítulos cortitos que son un éxito total

Netflix: de qué trata la serie Carísima

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Carísima versa: "Caro Pardiaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más icónica de su vida.

Caro Pardíaco (Julián Kartún) influencer llena de energía, y diva a tiempo completo, lo tiene todo... hasta que se acerca su 30 cumpleaños y un acosador trata de arruinarle la fiesta.

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Es la historia del universo de este ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia.

La aparición repentina de Leo (Álex Pelao), un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

Netflix: tráiler de la serie Carísima

Embed - Caro Pardíaco ama lo Hecho en Argentina

Reparto de Carísima, serie de Netflix

Julián Kartún como Caro Pardíaco

Álex Pelao como Leo

Iara Portillo

Julián Doregger

Anita B Queen

Evita Luna

Darío Sztajnszrajber

Gastón Pauls

Julián Lucero

Charo López

Malena Pichot

Dónde ver la serie Carísima, según la zona geográfica