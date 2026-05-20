La plataforma de series y películas de Netflix tiene muchas producciones argentinas que logran entrar en el top 10 del streaming a nivel mundia. Tal es el caso del esperado estreno de Carísima, cuya trama sigue a la reconocida diva Caro Pardíaco, el personaje icónico de Julián Cartún.
Caro Pardíaco llega a Netflix con su propia serie: 10 capítulos cortitos que son un éxito total
La icónica diva Caro Pardíaco estrena su propia serie en Netflix, una producción argentina de 10 capítulos cortos y con glam total.
Carísima es una serie de 10 capítulos cortos dirigida por Nano Garay y Federico Suárez que estrenó en Netflix este miércoles 20 de mayo de 2026 y ya arrasa como la comedia más disparatada de la plataforma. ¡Hay glam total!
Netflix: de qué trata la serie Carísima
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Carísima versa: "Caro Pardiaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más icónica de su vida.
Caro Pardíaco (Julián Kartún) influencer llena de energía, y diva a tiempo completo, lo tiene todo... hasta que se acerca su 30 cumpleaños y un acosador trata de arruinarle la fiesta.
Es la historia del universo de este ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia.
La aparición repentina de Leo (Álex Pelao), un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.
Netflix: tráiler de la serie Carísima
Reparto de Carísima, serie de Netflix
- Julián Kartún como Caro Pardíaco
- Álex Pelao como Leo
- Iara Portillo
- Julián Doregger
- Anita B Queen
- Evita Luna
- Darío Sztajnszrajber
- Gastón Pauls
- Julián Lucero
- Charo López
- Malena Pichot
Dónde ver la serie Carísima, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Carísima se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Carísima se puede ver en Netflix.
- España: la serie Carísima se puede ver en Netflix.