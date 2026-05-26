El pueblo "embrujado" que atrae por un hotel lleno de misterio y apariciones: qué pasa en la habitación 19

casa texas Una casa típica de Texas. En las inmediaciones hay un hotel que llama la atención de los turistas. Foto: gentileza

Voces, sombras y la misteriosa habitación 19 de un pueblo muy particular

Según relatan huéspedes y propietarios, dentro del hotel ocurren fenómenos difíciles de explicar. Entre los testimonios más repetidos aparecen voces infantiles, risas sin origen visible, puertas que se abren solas y sombras reflejadas en los espejos.

Uno de los sitios más mencionados es la habitación 19, donde varias personas aseguran haber visto una figura femenina que aparece y desaparece dentro del baño.

En el lobby del hotel incluso existe un registro conocido como “Book of the Dead”, un libro donde visitantes dejaron por escrito experiencias extrañas vividas durante sus estadías.

hotel embrujado 2 En este pueblo suceden cosas extrañas, pero el lugar es hermoso. También hay que decirlo. Foto: gentileza

Actualmente, el hotel continúa funcionando normalmente y ofrece recorridos nocturnos que profundizan la experiencia vinculada a las leyendas del lugar.

Más allá de las historias de fantasmas, Jefferson conserva un fuerte atractivo turístico gracias a sus casas victorianas, calles empedradas y su pasado ligado al comercio fluvial del algodón.

Para llegar, la mayoría de los visitantes viaja desde Dallas o Houston, ubicadas a unas tres o cuatro horas por carretera, o desde Shreveport, en Luisiana, situada a poco más de una hora.

Quienes pasan la noche allí suelen repetir la misma sensación: cuando cae el silencio del pueblo, las historias paranormales parecen cobrar vida.