En el corazón del este de Texas, muy cerca de la frontera con Luisiana, Estados Unidos, existe un pequeño pueblo donde las historias paranormales forman parte de la vida cotidiana. Se trata de Jefferson, una localidad de apenas 1.875 habitantes que cada año recibe a miles de turistas atraídos por su reputación de “pueblo embrujado”.
El pueblo "embrujado" que atrae por un hotel lleno de misterio y apariciones: qué pasa en la habitación 19
El pueblo tiene apenas 1.875 habitantes y una fama escalofriante: aseguran escuchar voces, ver sombras y presenciar fenómenos extraños en un hotel del siglo XIX
El principal foco de esas leyendas es el The Historic Jefferson Hotel, un edificio de ladrillos rojos construido alrededor de 1850 que originalmente funcionó como almacén antes de convertirse en hospedaje.
Con pasillos angostos, escaleras de madera y una ambientación que conserva el estilo del viejo sur estadounidense, el hotel se transformó en uno de los destinos más buscados por fanáticos de lo paranormal y curiosos de todo el mundo.
Voces, sombras y la misteriosa habitación 19 de un pueblo muy particular
Según relatan huéspedes y propietarios, dentro del hotel ocurren fenómenos difíciles de explicar. Entre los testimonios más repetidos aparecen voces infantiles, risas sin origen visible, puertas que se abren solas y sombras reflejadas en los espejos.
Uno de los sitios más mencionados es la habitación 19, donde varias personas aseguran haber visto una figura femenina que aparece y desaparece dentro del baño.
En el lobby del hotel incluso existe un registro conocido como “Book of the Dead”, un libro donde visitantes dejaron por escrito experiencias extrañas vividas durante sus estadías.
Actualmente, el hotel continúa funcionando normalmente y ofrece recorridos nocturnos que profundizan la experiencia vinculada a las leyendas del lugar.
Más allá de las historias de fantasmas, Jefferson conserva un fuerte atractivo turístico gracias a sus casas victorianas, calles empedradas y su pasado ligado al comercio fluvial del algodón.
Para llegar, la mayoría de los visitantes viaja desde Dallas o Houston, ubicadas a unas tres o cuatro horas por carretera, o desde Shreveport, en Luisiana, situada a poco más de una hora.
Quienes pasan la noche allí suelen repetir la misma sensación: cuando cae el silencio del pueblo, las historias paranormales parecen cobrar vida.