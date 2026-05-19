Qué esconden las 22 habitaciones selladas del Taj Mahal y por qué el gobierno indio teme abrirlas

Según los informes oficiales, estas habitaciones con arcos —algunas de ellas adornadas con vestigios de frescos florales de la época mogol— no albergan cofres de oro ni manuscritos prohibidos. Solo contienen polvo, herramientas y restos de construcción antiguos.

La controversia "Tejo Mahalaya": El choque entre la ciencia y el mito

El verdadero motivo por el que estas habitaciones se han convertido en un tema tabú tiene un nombre propio: P.N. Oak. Este polémico escritor indio impulsó hace décadas una teoría —desmentida unánimemente por la comunidad historiadora internacional— que asegura que el Taj Mahal no es un mausoleo islámico, sino un antiguo templo hindú dedicado al dios Shiva, originalmente bautizado como Tejo Mahalaya.

Los sectores más radicalizados que defienden esta hipótesis sostienen que el gobierno indio mantiene selladas las habitaciones para ocultar ídolos religiosos y evidencias de que el edificio fue "reconvertido" durante el Imperio Mogol.

Sin embargo, la ciencia le ha cerrado la puerta a la especulación. Estudios modernos equipados con radares de penetración terrestre (GPR) han escaneado el subsuelo del Taj Mahal sin encontrar el más mínimo indicio de estructuras de un templo previo bajo los cimientos actuales.

The-Taj-Mahal

Criptas clausuradas: El desgaste del turismo de masas

La restricción del Taj Mahal no se limita a los sótanos estructurales. Muchos de los millones de turistas que visitan el sitio cada año ignoran que los majestuosos sepulcros de la sala principal son, en realidad, cenotafios réplica. Las tumbas reales, donde descansan los restos de la emperatriz Mumtaz Mahal y de Shah Jahan, se ubican en una cripta justo debajo, a nivel del jardín.

Este espacio estuvo abierto al público en el pasado, pero las autoridades se vieron obligadas a ponerle candado. ¿La razón? El propio ser humano. El flujo constante de visitantes generaba una acumulación crítica de humedad producida por el aliento, además de contaminación acústica, factores que comenzaron a erosionar de forma alarmante el delicado mármol de 400 años de antigüedad.

¿Por qué el Gobierno prefiere mantener el candado?

Fuentes gubernamentales y expertos en patrimonio coinciden en que la decisión de mantener estas áreas del Taj Mahal fuera del alcance público responde a tres razones de Estado que el gobierno de Nueva Delhi prefiere no vulnerar:

1. Logística y Seguridad: Controlar el acceso de miles de personas diarias a través de pasadizos subterráneos estrechos y oscuros representaría un riesgo inaceptable de seguridad y una pesadilla de evacuación en caso de emergencia.

Controlar el acceso de miles de personas diarias a través de pasadizos subterráneos estrechos y oscuros representaría un riesgo inaceptable de seguridad y una pesadilla de evacuación en caso de emergencia. 2. Preservación del Microclima: Abrir de forma permanente las estancias inferiores alteraría bruscamente las corrientes de aire y los niveles de humedad subterráneos, acelerando el deterioro de la base del monumento.

Abrir de forma permanente las estancias inferiores alteraría bruscamente las corrientes de aire y los niveles de humedad subterráneos, acelerando el deterioro de la base del monumento. 3. Paz Social y Sensibilidad Política: En una India donde las tensiones identitarias y religiosas suelen ser capitalizadas políticamente, el debate sobre el origen del Taj Mahal es un polvorín. Mantener las habitaciones estrictamente cerradas evita que el monumento más icónico del país se transforme en el epicentro de disputas y fricciones sociales.