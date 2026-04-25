La historia detrás de la construcción del Taj Mahal oculta un hecho trágico: una obra maestra nunca más repetida

El Taj Mahal fue construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió en 1631 durante el parto de su decimocuarto hijo. Devastado por la pérdida, el emperador ordenó levantar un mausoleo.

La construcción empezó en 1632 y se extendió durante más de 20 años, con la participación de unos 20.000 artesanos provenientes de distintas regiones de Asia. El resultado fue una obra maestra de la arquitectura: mármol blanco, piedras preciosas incrustadas y una simetría perfecta que aún hoy asombra al mundo.

Sin embargo, luego de su construcción, empezó a circular una historia de la que aún no hay pruebas, pero que sin duda permitió que jamás se replicara una obra igual.

reconstruccion del taj mahal El Taj Mahal es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Fue construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal.

Qué pasó con los artesanos que construyeron el Taj Mahal

Cuenta la historia que el emperador Sha Jahan de la India, mandó a amputar las manos y sacar los ojos a los arquitectos y a los obreros más importantes, para que jamás pudieran construir otra obra que pudiera opacar el Taj Mahal, monumento que dio a construir en honor a su amante preferida.

Sin embargo, no existe evidencia arqueológica, como esqueletos de manos, que indique que se realizó esta amputación masiva. Además, no se menciona en ningún libro de la época ni por parte de los visitantes extranjeros que visitaron la India durante su reinado y la construcción nunca se detuvo.

En realidad, el emperador impuso una restricción moral a sus trabajadores, donde no podían trabajar para ningún otro emperador. Así surgió el dicho de que "a los trabajadores les amputaron las manos", ya que estos no podían buscar trabajo con ningún otro emperador.

El destino con final oscuro en realidad fue el del mismo Shah Jahan. Pues su propio hijo, Aurangzeb, lo derrocó en 1658 y lo mantuvo prisionero durante años en el Fuerte de Agra hasta morir.