Contrario a lo que muchos podrían imaginar, no se trata de la Gran Muralla China ni de las majestuosas Pirámides de Egipto. Te contamos de qué construcción se trata.

construccion Su visibilidad desde el espacio la convierte en un fenómeno único a nivel mundial.

La única construcción del mundo visible desde el espacio: más grande que la Gran Muralla China

En la provincia de Almería, España, se extiende una construcción de más de 40.000 hectáreas de invernaderos, conocida como el “mar de plástico”. Esta gigantesca construcción es única en el mundo por su tamaño y, gracias a su extensión, es la única visible desde el espacio, superando en notoriedad a monumentos emblemáticos del mundo como la Gran Muralla China y las Pirámides de Egipto.