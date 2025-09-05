Un motociclista fue atropellado y buscan al conductor del auto que provocó el accidente y escapó

En pocos minutos la Policía, personal de Tránsito de la Capital y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar. Mientras los efectivos cortaron el tránsito sobre la Costanera hacia el sur, los médicos asistieron a la víctima con una fractura en su brazo izquierdo y lo trasladaron al Hospital Central.

Buscan al conductor que dejó atropellado al motociclista

Luego de haber asistido al joven de 21 años, hicieron los peritajes correspondientes en el lugar del accidente y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.

Una de ellas captó el momento en que el conductor de un Fiat Palio que iba por Costanera hacia el sur atropelló al motociclista que cruzaba hacia el Este por calle Rondeau.

Policía móviles Seguridad La policía detectó que una cámara de seguridad captó al autor del auto que dejó atropellado al motociclista a metros del nudo vial. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con esas imágenes confirmaron que la víctima quedó tendida en el medio de la calzada, mientras que el autor del accidente no se detuvo, cruzó el semáforo en rojo y siguió camino como si nada.

Con la filmación, los pesquisas obtuvieron también la patente del auto y de esa manera identificaron a su dueño, a quien fueron a buscar para detenerlo o saber quién manejaba el vehículo que dejó al motociclista atropellado en Capital.