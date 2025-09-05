Inicio Policiales atropellado
Pleno centro

Un motociclista fue atropellado y buscan al conductor del auto que provocó el accidente y escapó

El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad cercanas al nudo vial. El atropellado sufrió fracturas y fue trasladado al Hospital Central

Por UNO
El motociclista atropellado tiene 21 años y sufrió la fractura de su brazo izquierdo. Fue llevado al Hospital Central mientras buscan al autor del accidente. Foto: Gentileza.

Un motociclista de 21 años fue atropellado por el conductor de un auto que escapó tras el accidente ocurrido en Capital de Mendoza. Las cámaras de seguridad de la zona tomaron el modelo del vehículo y la patente, y con estos datos la Policía ya tiene identificado quién es el dueño.

El accidente ocurrió a las 6 de este viernes en Costanera, a la altura de Rondeau, en Capital, donde el conductor de un Fiat Palio atropelló al motociclista que iba hacia el este. Tras embestirlo, el conductor del auto escapó hacia el sur y pasó el semáforo en rojo.

atropellado accidente nudo vial 2
El motociclista atropellado sufrió una fractura en su brazo izquierdo. Buscan al conductor que provocó el accidente.

El joven de la moto quedó tendido en la calzada a varios metros de distancia de su rodado. Otros conductores se detuvieron para auxiliarlo y llamar al 911 para pedir una ambulancia.

En pocos minutos la Policía, personal de Tránsito de la Capital y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar. Mientras los efectivos cortaron el tránsito sobre la Costanera hacia el sur, los médicos asistieron a la víctima con una fractura en su brazo izquierdo y lo trasladaron al Hospital Central.

Buscan al conductor que dejó atropellado al motociclista

Luego de haber asistido al joven de 21 años, hicieron los peritajes correspondientes en el lugar del accidente y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.

Una de ellas captó el momento en que el conductor de un Fiat Palio que iba por Costanera hacia el sur atropelló al motociclista que cruzaba hacia el Este por calle Rondeau.

Policía móviles Seguridad
La policía detectó que una cámara de seguridad captó al autor del auto que dejó atropellado al motociclista a metros del nudo vial. Imagen ilustrativa.

Con esas imágenes confirmaron que la víctima quedó tendida en el medio de la calzada, mientras que el autor del accidente no se detuvo, cruzó el semáforo en rojo y siguió camino como si nada.

Con la filmación, los pesquisas obtuvieron también la patente del auto y de esa manera identificaron a su dueño, a quien fueron a buscar para detenerlo o saber quién manejaba el vehículo que dejó al motociclista atropellado en Capital.

