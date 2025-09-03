Un adolescente de 15 años fue atropellado cuando descendía de un micro y está grave

Hospital Lagomaggiore El adolescente atropellado está internado en el hospital Lagomaggiore. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Cómo fue el accidente

Cerca de las 14 de este martes, el adolescente se bajó del colectivo y cruzó la calle por delante de la unidad. En ese momento fue embestido por un automóvil Fiat Mobi, al mando de Elba, una mujer de 70 años que circulaba por Cclle Sáenz Peña de este a oeste.

Inmediatamente, las personas que presenciaron el accidente llamaron al 911 para pedir la intervención del SEC, mientras el chico quedó tirado en el suelo a la espera de la atención requerida.

Cuando arribó la ambulancia, una médica del SEC le dio los primeros auxilios a la víctima, lo diagnosticó y ordenó su traslado urgente al hospital mencionado.

Intervino la Comisaría N° 11 de Luján de Cuyo y la Oficina Fiscal de la jurisdicción.