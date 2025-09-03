Inicio Policiales atropellado
Luján de Cuyo

Un adolescente de 15 años fue atropellado cuando descendía de un micro y está grave

El joven sufrió politraumatismos y está internado en el hospital Lagomaggiore. La mujer que lo atropelló tiene 70 años

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Un adolescente  de 15 años fue atropellado en la calle Roque Sáenz Peña de Luján de Cuyo y quedó internado en delicado estado de salud en el hospital Lagomaggiore. 

Un adolescente  de 15 años fue atropellado en la calle Roque Sáenz Peña de Luján de Cuyo y quedó internado en delicado estado de salud en el hospital Lagomaggiore. 

Un grave accidente ocurrió la tarde de este miércoles en Luján de Cuyo, cuando un chico de 15 años fue atropellado en el momento en que se bajaba de un colectivo. La mujer que lo embistió manejaba un Fiat Mobi.

El adolescente sufrió politraumatismos y traumatismo encefalocraneano moderado. Quedó internado en delicado estado de salud en el hospital Lagomaggiore.

Ocurrió en la calle Roque Sáenz Peña al 1900 de este departamento.

Hospital Lagomaggiore
El adolescente atropellado est&aacute; internado en el hospital Lagomaggiore.

El adolescente atropellado está internado en el hospital Lagomaggiore.

Cómo fue el accidente

Cerca de las 14 de este martes, el adolescente se bajó del colectivo y cruzó la calle por delante de la unidad. En ese momento fue embestido por un automóvil Fiat Mobi, al mando de Elba, una mujer de 70 años que circulaba por Cclle Sáenz Peña de este a oeste.

Inmediatamente, las personas que presenciaron el accidente llamaron al 911 para pedir la intervención del SEC, mientras el chico quedó tirado en el suelo a la espera de la atención requerida.

Cuando arribó la ambulancia, una médica del SEC le dio los primeros auxilios a la víctima, lo diagnosticó y ordenó su traslado urgente al hospital mencionado.

Intervino la Comisaría N° 11 de Luján de Cuyo y la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Temas relacionados:

Te puede interesar