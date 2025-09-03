Inicio Sociedad Invento
El invento argentino que revolucionó el mundo de la cocina para hacerla más fácil y práctica: de qué se trata

Un invento argentino creado en 1963, discreto, pero revolucionario, transformó la forma en que las personas se relacionan con el mundo de la cocina

Martina Baiardi
Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida cotidiana porque la hacen más fácil y rápida. A mediados del siglo XX, surgió un invento simple que transformó el cómo nos relacionamos con la cocina. No fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable.

En 1963, un invento argentino cambió para siempre la vida en la cocina y se convirtió en un objeto indispensable en millones de hogares: el Magiclick. Este práctico encendedor, que genera una chispa para encender las hornallas de gas sin necesidad de fósforos, fue diseñado por Hugo Kogan, un reconocido diseñador industrial argentino que dejó una huella imborrable en la vida cotidiana.

En el ajetreo de la vida diaria, pocos objetos logran ocupar un lugar en la memoria colectiva como lo ha hecho el Magiclick. Este pequeño encendedor no solo revolucionó la forma en que encendemos nuestras cocinas, sino que también se convirtió en un ícono de la vida cotidiana en América Latina. Pero, ¿cómo comenzó la fascinante historia del Magiclick?

El Magiclick: el invento argentino que cambio el mundo de la cocina

El mgiclick nació gracias a la experimentación piezoeléctrica, la cual era sumamente novedosa para la época. Cuando la empresa decidió lanzar el producto, proyectó vender 5.000 unidades por mes, pero terminaron haciéndose pedidos por 80.000 unidades mensuales

El Magiclick nació en un momento en el que los fósforos eran la única opción para prender las hornallas. De acuerdo con el blog Ser Argentino.com, su creador, Hugo Kogan, era entonces director del Departamento de Diseño de la empresa Aurora, donde se propuso crear un dispositivo seguro, práctico y duradero.

El resultado fue un producto sencillo de usar, ergonómico y confiable, que rápidamente se transformó en un ícono. Su chispa instantánea eliminó la incomodidad y el peligro de encender el gas con fósforos, volviéndose un aliado indispensable y llegando a millones de cocinas argentinas en los últimos 60 años y se integró a la cultura popular.

Desde su lanzamiento, el Magiclick se convirtió en un fenómeno en Argentina y en otros países de la región. Su practicidad lo llevó a estar presente en casi todos los hogares, consolidándose como un invento que simplificó una acción cotidiana y mejoró la seguridad doméstica. Porque claro está que gracias a su forma y funcionalidad, es imposible quemarse al encender una hornalla, por ejemplo.

A lo largo de los años, el producto fue evolucionando: se sumaron nuevos diseños, versiones electrónicas y recargables, pero siempre mantuvo la esencia de aquel modelo original creado en los años 60.

El legado de Hugo Kogan

Hugo Kogan creador del magiclick
Luego de transitar la escuela industrial y cursar dos años de la carrera de arquitectura, Kogan creó en 1963 este encendedor

Hugo Kogan, además de ser el padre del Magiclick, es considerado uno de los diseñadores industriales más importantes de la Argentina. Su capacidad para transformar necesidades simples en objetos prácticos y funcionales lo convirtió en un referente en la disciplina. A lo largo de su carrera inventó más de un centenar de productos tales como radios portátiles y televisores, premiados por el Centro de Investigación del Diseño Industrial (CIDI). Sin embargo, su creación más emblemática, indudablemente, fue el Magiclick.

El Magiclick no solo es un invento argentino, sino también un símbolo de innovación y creatividad nacional, que trascendió fronteras y que aún hoy sigue vigente en la vida cotidiana de millones de personas.

