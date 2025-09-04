Inicio Sociedad agua
Curiosidades

Por qué deberías mezclar agua, aceite, arroz y un hisopo

Este experimento resulta un truco eficaz para el hogar y es útil cuando se corta la luz. Descubre el tutorial sencillo

Paula García
Por Paula García [email protected]
¿Qué pasa si mezclas estos ingredientes? Imagen: TikTok

¿Qué pasa si mezclas estos ingredientes? Imagen: TikTok

Si eres de las personas que disfrutan hacer manualidades y proyectos bricolaje en el hogar, este artículo te trae una nueva idea para poner en práctica. El procedimiento requiere únicamente cuatro materiales: arroz, agua, aceite y un hisopo. Este experimento resulta un truco eficaz para cuando se corta la luz.

La usuaria de Tik Tok @meriorueok, quien tiene más de 694 mil seguidores y comparte consejos útiles para el hogar, trucos de belleza y más, subió un video mezclando estos ingredientes y sorprendió con el resultado que obtuvo.

aceite arroz y agua
Combina estos ingredientes y prueba este truco eficaz para el hogar. Imagen: Redacci&oacute;n Diario Uno

Combina estos ingredientes y prueba este truco eficaz para el hogar. Imagen: Redacción Diario Uno

El primer paso es colocar arroz en un frasco o recipiente de vidrio. Luego, vierte agua llenando 3/4 del recipiente, agrega un chorro de aceite e introduce la punta del hisopo con el algodón hacia arriba. El arroz ayudará a sostener el hisopo y a mantener la parte de algodón fuera del agua, mientras que el aceite lo mantiene humectado.

Con cuidado, enciende la punta del hisopo y obtendrás una vela casera lista para usarse. Esta lámpara funcionará mientras haya aceite en el hisopo y quemará lentamente durante horas, así que resulta un truco sencillo para cuando se va la luz.

Embed - ¿Será que esta vela infinita casera realmente funciona? Con solo agua, arroz, aceite y un hisopo, la probamos! ¡Mira hasta el final y dime qué te parece! #DIY #Hack #VelaInfinita #TrucosCaseros #VidaFácil
@meriorueok

¿Será que esta vela infinita casera realmente funciona? Con solo agua, arroz, aceite y un hisopo, la probamos! ¡Mira hasta el final y dime qué te parece! #DIY #Hack #VelaInfinita #TrucosCaseros #VidaFácil

Mission Impossible - Adam Clayton

Consejos útiles para seguir durante un corte de luz

Durante un corte de luz en el hogar, es recomendable desenchufar electrodomésticos y dispositivos importantes para protegerlos de posibles picos de tensión cuando vuelva la electricidad. También, es útil contar con una radio a pilas o con batería recargable para estar informado sobre el estado del servicio y recibir instrucciones oficiales en caso de emergencia.

Evita abrir la heladera o el freezer innecesariamente para conservar los alimentos fríos por más tiempo. Si usas velas, colócalas en lugares seguros, lejos de materiales inflamables y fuera del alcance de niños o mascotas. Si no tienes velas en casa, puedes probar el truco casero con agua, arroz, aceite y un hisopo para fabricar una.

Temas relacionados:

Te puede interesar