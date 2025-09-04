Por qué deberías mezclar agua, aceite, arroz y un hisopo

Con cuidado, enciende la punta del hisopo y obtendrás una vela casera lista para usarse. Esta lámpara funcionará mientras haya aceite en el hisopo y quemará lentamente durante horas, así que resulta un truco sencillo para cuando se va la luz.

Consejos útiles para seguir durante un corte de luz

Durante un corte de luz en el hogar, es recomendable desenchufar electrodomésticos y dispositivos importantes para protegerlos de posibles picos de tensión cuando vuelva la electricidad. También, es útil contar con una radio a pilas o con batería recargable para estar informado sobre el estado del servicio y recibir instrucciones oficiales en caso de emergencia.

Evita abrir la heladera o el freezer innecesariamente para conservar los alimentos fríos por más tiempo. Si usas velas, colócalas en lugares seguros, lejos de materiales inflamables y fuera del alcance de niños o mascotas. Si no tienes velas en casa, puedes probar el truco casero con agua, arroz, aceite y un hisopo para fabricar una.