La cocina es uno de los lugares más vulnerables de una casa a la presencia de todo tipo de insectos, ya que en ella se dan las condiciones necesarias para que muchos de ellos puedan sobrevivir y adaptarse sin ningún tipo de problemas.
Las cucarachas, por ejemplo, suelen verse atraídas por la falta de limpieza y la presencia de polvo, aunque muchos ignoran al agua como uno de los elementos que también pueden llamarlas.
El factor más importante por el que las cucarachas se ven atraídas por el agua es la necesidad de hidratación. Al igual que muchos otros insectos, las cucarachas necesitan de agua para sobrevivir, y no pueden pasar mucho tiempo sin ella.
Más allá del agua, las cucarachas se ven atraídas por ambientes húmedos, con su constante uso del agua y la presencia de fregaderos como opciones principalmente ideales.
Justamente, las cucarachas se esconden y se reproducen en lugares como debajo de fregaderos, detrás de electrodomésticos y en huecos de paredes, especialmente si hay fugas de agua o acumulación de condensación.
Para repeler y prevenir la presencia de cucarachas en tu cocina, una de las tantas cosas que debes de hacer es la de reparar las fugas, secar las superficies húmedas y mantener el área bien ventilada, por nombrar algunos ejemplos.