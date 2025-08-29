Las cucarachas, por ejemplo, suelen verse atraídas por la falta de limpieza y la presencia de polvo, aunque muchos ignoran al agua como uno de los elementos que también pueden llamarlas.

cucarachas, cocina Uno de los lugares preferidos de las cucarachas es la cocina

El agua, un elemento que atrae a las cucarachas en la cocina

El factor más importante por el que las cucarachas se ven atraídas por el agua es la necesidad de hidratación. Al igual que muchos otros insectos, las cucarachas necesitan de agua para sobrevivir, y no pueden pasar mucho tiempo sin ella.