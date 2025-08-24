La cinta adhesiva puede ser utilizada para eliminar la presencia de cucarachas en casa

Las cucarachas son una de las plagas más presentes y más detestadas en los distintos hogares y, ante el alto costo de los productos químicos o las visitas de los exterminadores, muchas personas optan por el uso de distintos elementos caseros.

Generalmente, las visitas de las cucarachas en casa están determinadas por algunas condiciones, como la falta de limpieza o la presencia de humedad, que favorecen su desarrollo.

cucarachas, casa
Las cucarachas de casa pueden ser eliminadas a través de la elaboración de una sencilla trampa

Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando cinta adhesiva

Regresando a lo mencionado en el primer párrafo, uno de los elementos ideales con los que puedes eliminar a esta plaga es la cinta adhesiva, siendo un material protagonista en la elaboración de una trampa casera bien pensada.

Como no puede ser de otra manera, la cinta no será el único elemento en esta creación, sino que también deberás usar cartón y algo que atraiga a las cucarachas, como el azúcar, la miel o la cebolla.

Una vez que tengas los ingredientes, todo lo que tienes que hacer es colocar cinta adhesiva de doble cara en cartón. Luego, poner en el centro un poco de miel o cebolla, lo que hará que las cucarachas vengan y queden pegadas antes de llegar.

cinta adhesiva, cucarachas
La cinta adhesiva cumple un rol clave en esta trampa casera

Coloca esta sencilla trampa en aquellas esquinas y lugares donde hayas visto la presencia de las cucarachas. Si esto no funciona, no quedará de otra que llamar a un exterminador o recurrir a los productos químicos para solucionar el problema.

La fruta ideal para espantar cucarachas

Como se dijo al inicio de la nota, muchas personas prefieren usar elementos caseros con el objetivo de eliminar a las cucarachas del hogar. En este sentido, hay una fruta muy conocida.

Se trata del limón, que al contrario de esta trampa es un elemento que puede alejar a estos insectos de casa con su potente aroma. En este caso, todo lo que tienes que hacer será colocarlos en diferentes puntos estratégicos.

