Como no puede ser de otra manera, la cinta no será el único elemento en esta creación, sino que también deberás usar cartón y algo que atraiga a las cucarachas, como el azúcar, la miel o la cebolla.

Una vez que tengas los ingredientes, todo lo que tienes que hacer es colocar cinta adhesiva de doble cara en cartón. Luego, poner en el centro un poco de miel o cebolla, lo que hará que las cucarachas vengan y queden pegadas antes de llegar.

cinta adhesiva, cucarachas La cinta adhesiva cumple un rol clave en esta trampa casera

Coloca esta sencilla trampa en aquellas esquinas y lugares donde hayas visto la presencia de las cucarachas. Si esto no funciona, no quedará de otra que llamar a un exterminador o recurrir a los productos químicos para solucionar el problema.

La fruta ideal para espantar cucarachas

Como se dijo al inicio de la nota, muchas personas prefieren usar elementos caseros con el objetivo de eliminar a las cucarachas del hogar. En este sentido, hay una fruta muy conocida.

Se trata del limón, que al contrario de esta trampa es un elemento que puede alejar a estos insectos de casa con su potente aroma. En este caso, todo lo que tienes que hacer será colocarlos en diferentes puntos estratégicos.