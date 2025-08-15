Ni limón ni naranja: la cáscara que debes colocar en la cocina para prevenir cucarachas

Se trata de la cáscara de pepino, la cual tiene un olor que resulta desagradable para estos insectos. Por eso, muchos recomiendan colocarla en la cocina.

Si vas a realizar este truco casero, es recomendable cambiar las cáscaras de pepino o rociar la mezcla con frecuencia, ya que su efectividad puede disminuir con el tiempo.

pepino, plagas El olor de la cáscara de pepino repugna por completo a las cucarachas

Ya lo sabes, si quieres una forma sencilla y económica de prevenir y eliminar las cucarachas de la cocina, será mejor que utilices la cáscara de pepino.

El electrodoméstico preferido de las cucarachas en la cocina

El motor y la parte trasera de la heladera generan calor, lo que crea un ambiente propicio para la supervivencia y reproducción de las cucarachas, que la eligen.

Generalmente, estas plagas escogen la parte trasera del electrodoméstico para esconderse, debido a que es una zona que suele ser carente en la limpieza.

Además del calor, y como se dijo antes, los restos de alimentos que puede haber detrás de este electrodoméstico sirven para la alimentación de estos repugnantes insectos.

Como si fuera poco, la condensación de la heladera o las fugas que puede tener también pueden generar humedad, clima propicio para la propagación de las cucarachas.