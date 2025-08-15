Un camionero especializado en cargas pesadas es quien lleva el pesado reactor hasta la refinería

Detalló que para hacer este trabajo debe tener en cuenta muchas cosas: "Tenés que tener en cuenta un montón de factores, como el suelo, los niveles y cómo se comporta la carga. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y no hay margen de error".

La historia de un camionero con grandes responsabilidades

Miguel nació en Entre Ríos, pero vive con su familia en Buenos Aires y trabaja para una empresa de transportes de Neuquén, por lo que pasa mucho tiempo fuera de su casa y lejos de sus seres queridos.

"Nos dedicamos a esto, aunque no se hace todos los días este tipo de trabajos", manifestó Miguel y agregó que está entre 20 y hasta 25 días fuera de su casa por el trabajo.

reactor impsa ypf mendoza traslado El camionero tomó caminos ya planificados para mover el pesado reactor hasta la primera parada en calle Boedo, de Luján. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Si bien no dio detalles de cuánto es su salario, sostuvo: "En la media estamos un poco mejor, pero se basa en lo que hacemos porque no es que te regalan nada tampoco. Convengamos que ese sacrificio tiene que tener un rédito, sino no es agradable para nadie".

En este caso llegó a Mendoza el miércoles pasado para ponerse al tanto de todo el megaoperativo y el camino que debía hacer. Dijo que hasta que no se termine no regresa a su casa.

"Ahora por lo menos es más ameno y más llevadero por las videollamadas y la comunicación, pero es estar afuera igual", indicó el camionero.

Demoras en el traslado del reactor, pero ya llegó a su primera parada

El operativo comenzó a las 2 de este viernes y salieron de Impsa, en calle Rodríguez Peña de Godoy Cruz a las 5. Al llegar a calle Paso, el camión quedó detenido durante varios minutos: "Esperamos que hicieron evacuaciones que faltaban porque el camión no podía doblar ahí", explicó Miguel.

Además, contó que se trata de "un camión especial preparado para tirar esta cantidad de kilos. Si bien es automático para este tipo de cargas se usa manual".

Impsa YPF destilería operativo reactor El camión que traslada el reactor de Impsa llegó a su primera parada en la primera jornada del megaoperativo para llegar hasta la Destilería. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El remolque que transporta el reactor tiene 26 líneas con 8 gomas por cada línea, por lo que en total son de 208 gomas, y va sujetado con cadenas de aceros especiales.

En un primer momento indicaron que este megaoperativo se terminaría el domingo, pero se extenderá hasta la semana que viene con el avance en el último tramo para llegar a la refinería de Luján: "Es por una cuestión de planificación porque hay que hacer cruces y levantamiento de cables alta tensión", agregó el camionero Miguel.

Unos minutos después de las 12 de este viernes, el camión con el reactor llegó a su primer destino en calle Boedo, de Luján, donde quedará hasta el sábado a las 8 cuando volverá a salir para la segunda parada planificada.