Por qué hay que poner canela en las plantas de interior y para qué sirve

poner canela en las plantas (1) Así se implementa este truco con canela en la tierra de las plantas

Además de prevenir hongos, espolvorear canela sobre la tierra o alrededor del tallo puede ayudar a ahuyentar insectos molestos como mosquitos de la humedad, hormigas o ácaros, sin dañar la planta ni el ambiente del hogar.

Cuando se podan hojas, se dividen plantas o se realiza un trasplante, las raíces y tallos quedan expuestos a posibles infecciones. Aplicar canela en polvo sobre la zona cortada ayuda a cicatrizar más rápido y a prevenir la entrada de patógenos.

En algunos casos, la canela se utiliza como sustituto de hormonas de enraizamiento comerciales. Al espolvorearla sobre esquejes antes de plantarlos, favorece el desarrollo de nuevas raíces de forma natural. Sin duda sus beneficios son variados y justos para el cuidado que necesita la planta.

Así que si amas tener plantas y no tienes mucho tiempo para convertirte en jardinero/a, entonces este truco es para vos.

plantas de interior Actualmente, está de moda utilizar ingredientes naturales en el cuidado de las plantas y la canela es uno de los productos más valorados

Cómo aplicar la canela en las plantas de interior

Para que el cuidado de tus plantas sea personal y beneficioso sin perder tiempo, la forma en que queden hermosas es la siguiente:

En la tierra: espolvorea una fina capa sobre la superficie y riega con normalidad.

espolvorea una fina capa sobre la superficie y riega con normalidad. En cortes o heridas: aplica directamente en polvo sobre la zona afectada.

aplica directamente en polvo sobre la zona afectada. En esquejes: moja ligeramente la base del tallo y pásalo por canela antes de plantarlo.

La canela es una opción accesible, económica y sin efectos negativos para la mayoría de las plantas. Su uso regular protege la salud de las especies de interior y también fomenta un crecimiento fuerte y vigoroso.