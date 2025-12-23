Por qué hay que colocar canela en los zapatos en la noche de Navidad

Esto tiene un significado especial y es que simboliza que cada paso que se dará, será con éxito y abundancia. Al terminar la noche, se debe agradecer por las bendiciones recibidas.

Como todo ritual, si bien a los objetos se les atribuye ciertas capacidades, lo importante está en la fe de las personas y en la intención que estas pongan al realizar el ritual de Navidad.

Además de la canela, se aconseja usar algo de incienso, que puede ser de romero o sándalo y agradecer por todo lo bueno que haya ocurrido durante el año, por más pequeño que sea.

RITUAL ZAPATOS A CANELA

Por qué usar canela en los rituales de Navidad

La canela es un elemento que la humanidad conoce hace miles de años y que ha sido considerada un elemento sagrado. De hecho, en el Antiguo Egipto se la solía usar en ritos de embalsamiento y purificación, como así también se la asocia al sol, por lo que se le atribuye éxito, calor, energía e iluminación hacia lo que depara el futuro.