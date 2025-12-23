Por qué hay que colocar canela en los zapatos en la noche de Navidad

Para Navidad son muchos los rituales que se suelen realizar, pero uno de los más conocidos tiene que ver con canela y los zapatos o zapatillas que una persona decide lucir en la noche de Navidad.
No es una casualidad que en un ritual de Navidad se utilice canela, ya que este ingrediente es muy conocido dentro del esoterismo a raíz de las capacidades que se le atribuyen a la hora de atraer dinero y éxito a la vida de las personas.
Cómo es el ritual de la canela y el zapato
Para este ritual, lo primero que se debe hacer es tomar una pequeña pizca de canela en polvo y colocarlo dentro del zapato derecho que se vaya a usar durante toda la celebración de Navidad.
Esto tiene un significado especial y es que simboliza que cada paso que se dará, será con éxito y abundancia. Al terminar la noche, se debe agradecer por las bendiciones recibidas.
Como todo ritual, si bien a los objetos se les atribuye ciertas capacidades, lo importante está en la fe de las personas y en la intención que estas pongan al realizar el ritual de Navidad.
Además de la canela, se aconseja usar algo de incienso, que puede ser de romero o sándalo y agradecer por todo lo bueno que haya ocurrido durante el año, por más pequeño que sea.
Por qué usar canela en los rituales de Navidad
La canela es un elemento que la humanidad conoce hace miles de años y que ha sido considerada un elemento sagrado. De hecho, en el Antiguo Egipto se la solía usar en ritos de embalsamiento y purificación, como así también se la asocia al sol, por lo que se le atribuye éxito, calor, energía e iluminación hacia lo que depara el futuro.