El amuleto de la suerte para este domingo: atrae paz y dinero

canela La canela atrae prosperidad.

La canela es conocida en el esoterismo como "el fuego de la tierra". Su capacidad para elevar la frecuencia vibratoria de un lugar es inmediata. Al ser el 21 de diciembre, un día de tránsito solar, la canela actúa como un catalizador que acelera la llegada de buenas noticias financieras y armonía familiar.

Pero, para que este amuleto funcione y se conecte con todas las energías, necesitas seguir estos pasos exactos:

Consigue dos ramas de canela entera (no en polvo). El número dos representa la dualidad del solsticio (luz y sombra).

Une las dos ramas con una cinta o hilo de color blanco. A diferencia del rojo (que es para pasión/dinero), el blanco este domingo se usa para limpiar el camino de obstáculos y atraer la paz antes del cierre de año.

Si tienes aceite esencial de naranja o simplemente la cáscara de una naranja, frota las ramas para impregnarlas. La combinación de canela y cítricos es el código sagrado de la abundancia.

canela de la suerte La canela es el amuleto de la suerte para hoy.

Este amuleto es versátil, pero su ubicación determinará qué atraerás este 21 de diciembre. Si lo usas en la cartera/billetera hará que el dinero rinda durante las compras navideñas. Si lo usas, en cambio, en el centro de la mesa del comedor, evitará conflictos familiares y asegurar que no falte el sustento.

Por último, puedes ponerlo debajo de la almohada. Si has tenido insomnio o ansiedad por el fin de año; la canela te ayudará a tener sueños reveladores sobre tu futuro en 2026.