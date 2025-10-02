La canela se supera como una de las plantas sanadoras con mayores beneficios: por qué y para qué sirve

La canela es una de las especias más antiguas y valoradas en la medicina tradicional. Su aroma característico proviene de su aceite esencial, rico en pineno, cineol y eugenol, a lo que se suman compuestos como taninos, mucílagos, terpenos, almidón y oxalato cálcico.

La parte más utilizada de la planta es su corteza, de la cual se extraen ramas y polvo que se consumen en infusiones o se aplican en preparados caseros.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como la planta de canela puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, la canela tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Sus principios activos le confieren propiedades depurativas, energizantes y digestivas, lo que lo convierte en una planta de uso frecuente en tratamientos naturales. En este sentido, su consumo controlado tiene una serie de usos medicinales comprobados en la medicina tradicional. Las ramas de canela son las más valoradas, por eso sus beneficios abarcan:

te de canela La canela es una de las plantas sanadoras con más beneficios para cuidar tu salud.

Es un gran estimulante general : ayuda a combatir el cansancio y mejora la vitalidad.

: ayuda a combatir el cansancio y mejora la vitalidad. Regulador menstrual : tradicionalmente se utiliza para normalizar periodos irregulares.

: tradicionalmente se utiliza para normalizar periodos irregulares. Es antiséptico y antiespasmódico : útil para infecciones leves, cólicos y malestares estomacales.

: útil para infecciones leves, cólicos y malestares estomacales. Afrodisíaco femenino : se ha empleado para potenciar la energía sexual en las mujeres.

: se ha empleado para potenciar la energía sexual en las mujeres. Digestivo : alivia indigestión, gases y diarrea.

: alivia indigestión, gases y diarrea. Alivio de síntomas comunes: se recomienda en casos de tos, gripe, fiebre, dolores musculares y nerviosismo.

Cómo preparar la canela de forma tradicional

La medicina natural recomienda un consumo específico de ramas de canela para aprovechar sus beneficios:

Infusión medicinal: hervir de 6 a 8 gramos de corteza en 1,5 litros de agua durante 4 minutos. Luego dejar enfriar, colar y beber hasta 4 vasos al día durante 15 días.

Uso externo: para aplicación localizada (masajes o cataplasmas) se utilizan alrededor de 16 gramos de la planta.

Aunque la canela es segura en consumos moderados, es importante tener en cuenta que el eugenol, uno de sus compuestos principales, puede causar irritación estomacal si se ingiere en exceso o de manera prolongada.

Por eso, se recomienda no superar las dosis tradicionales y evitar su uso medicinal sin supervisión en personas con gastritis, úlceras o problemas hepáticos.