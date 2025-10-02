Una mujer fue maniatada con alambres por dos delincuentes que le robaron $84 millones y 5.000 dólares

Eran las 3.45 cuando la mujer dejó la camioneta en marcha sobre su puente y se bajó para abrir el portón de su cochera. Pero ese momento fue aprovechado por dos delincuentes, que la acorralaron, la apuntaron con un arma de fuego y se metieron a su casa con ella a la fuerza.

La mujer suplicó que no le hicieran nada mientras la amenazaban a punta de pistola. La ataron de pies y manos con alambres, y la dejaron en el living de la casa.

El violento asalto cometido por dos delincuentes

Los asaltantes tenían claro lo que buscaban y escaparon con un botín de $84 millones, 5.000 dólares y escaparon en la Amarok que estaba en en puente de la casa con las llaves puestas.

Como pudo, a pesar de estar maniatada, la víctima salió de la casa y pidió ayuda a sus vecinos para pedir auxilio. Fue pasadas las 5 de este jueves cuando un un hombre al 911 y alertó sobre el violento asalto.

La mujer, ya asistida por su vecino, los policías y los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, dio las características de los delincuentes y detalló todo lo que ocurrió desde que se bajó de la camioneta para abrir el portón de su casa.

policia de mendoza.jpeg Los policías buscaron a los delincuentes por las inmediaciones, pero no los encontraron. Sí dieron con la camiometa Amarok de la víctima. Imagen ilustrativa.

Los efectivos montaron un operativo en las inmediaciones y pasadas las 7 hallaron la Amarok abandonada, pero sin los autores del asalto ni el dinero que robaron.

Policía Científica trabajó en la casa de la mujer de 33 años en busca de indicios que sirvan para identificar a los delincuentes, al igual que trataron de levantar huellas en la camioneta.

Mientras, personal de la Unidad Investigativa de Guaymallén recorrió las inmediaciones y analizan las imágenes de diferentes cámaras de seguridad para determinar si tomaron a los delincuentes que cometieron el asalto, quienes por el momento no fueron identificados.