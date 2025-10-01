Ciclistas rompieron un molinete de un parador del Metrotranvía y fueron escrachados en un video

Según se puede ver en el video difundido en la cuenta oficial de STM, uno de los dos cilcistas golpeó hasta destruir el molinete y luego lo arrojó al suelo, visiblemente enojado por no poder pasar su bicicleta.

El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad que puso el Gobierno en la intersección de la calle Progreso, frente al hipermercado Oscar David y la escuela Álvarez Condarco, de Godoy Cruz.