Ciclistas rompieron un molinete de un parador del Metrotranvía y fueron escrachados en un video

El hecho quedó filmado por cámaras de seguridad del Metrotranvía, en Godoy Cruz. La STM realizó la denuncia contra los ciclistas ante el Ministerio Público

Los dos ciclistas que rompieron uno de los paradores del Metrotranvía fueron escrachados en un video.

Dos ciclistas con indumentaria característica rompieron este miércoles uno de los molinetes del Parador Progreso del Metrotranvía, en Godoy Cruz. La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) denunció el hecho y advirtió de que realizaron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

Según se puede ver en el video difundido en la cuenta oficial de STM, uno de los dos cilcistas golpeó hasta destruir el molinete y luego lo arrojó al suelo, visiblemente enojado por no poder pasar su bicicleta.

El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad que puso el Gobierno en la intersección de la calle Progreso, frente al hipermercado Oscar David y la escuela Álvarez Condarco, de Godoy Cruz.

"Gracias al nuevo sistema de seguridad y monitoreo preventivo, se pudo realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes", informaron desde la Sociedad de Transporte de Mendoza.

Y concluyeron: "Este tipo de acciones no solo generan pérdidas materiales, sino que también atentan contra la seguridad y la calidad del servicio del Metrotranvía que miles de mendocinos utilizan diariamente. Desde la STM reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la modernización del sistema y el cuidado del transporte público, que es patrimonio de todos".

