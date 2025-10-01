Dos ciclistas con indumentaria característica rompieron este miércoles uno de los molinetes del Parador Progreso del Metrotranvía, en Godoy Cruz. La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) denunció el hecho y advirtió de que realizaron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.
Ciclistas rompieron un molinete de un parador del Metrotranvía y fueron escrachados en un video
El hecho quedó filmado por cámaras de seguridad del Metrotranvía, en Godoy Cruz. La STM realizó la denuncia contra los ciclistas ante el Ministerio Público