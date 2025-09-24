Multaron con más de $4 millones a una congregación religiosa por hacer grafittis sobre rocas

Los grafitis aparecieron sobre rocas en la zona montañosa de Manzano Histórico y Portillo de Piuquenes, que se trata de una área natural protegida de Mendoza. En los últimos días, varias rocas de ese lugar aparecieron con pintadas de flechas rojas apuntando a un sendero.

Según confirmó el director de Áreas Protegidas, Iván Funes, el vandalismo fue realizado por el Verbo Encarnado, una congregación religiosa de San Rafael. "Iban a hacer uan reunión en el área protegida y para demarcar la zona, pintaron las piedras", detalló en declaraciones a Radio Nihuil.