A pocas semanas de haber ocurrido el episodio de turistas bonaerenses que cometieron actos de vandalismo en la zona de montaña, ahora el episodio se repitió. En este caso fue una congregación religiosa que realizó grafittis sobre rocas ubicadas en el Valle de Uco, pero uno de ellos fue identificado y ahora deberá pagar una multa que supera los $4 millones.
Multaron con más de $4 millones a una congregación religiosa por hacer grafittis sobre rocas
Una persona al menos fue identificada por el acto de vandalismo y ahora deberá enfrentar una onerosa multa