Valle de Uco

Multaron con más de $4 millones a una congregación religiosa por hacer grafittis sobre rocas

Una persona al menos fue identificada por el acto de vandalismo y ahora deberá enfrentar una onerosa multa

Otra vez, vandalismo sobre rocas en alta montaña.

A pocas semanas de haber ocurrido el episodio de turistas bonaerenses que cometieron actos de vandalismo en la zona de montaña, ahora el episodio se repitió. En este caso fue una congregación religiosa que realizó grafittis sobre rocas ubicadas en el Valle de Uco, pero uno de ellos fue identificado y ahora deberá pagar una multa que supera los $4 millones.

Los grafitis aparecieron sobre rocas en la zona montañosa de Manzano Histórico y Portillo de Piuquenes, que se trata de una área natural protegida de Mendoza. En los últimos días, varias rocas de ese lugar aparecieron con pintadas de flechas rojas apuntando a un sendero.

Según confirmó el director de Áreas Protegidas, Iván Funes, el vandalismo fue realizado por el Verbo Encarnado, una congregación religiosa de San Rafael. "Iban a hacer uan reunión en el área protegida y para demarcar la zona, pintaron las piedras", detalló en declaraciones a Radio Nihuil.

"Llama la atención porque no son niños o adolescentes. Son gente adulta. De hecho, para hacer evento en ese lugar necesitan autorización y no la pidieron", afirmó el funcionario sobre los grafitis.

También agregó que se logró identificar a uno de los responsables del acto de vandalismo y se le impuso una multa de 10.000 Unidad Fijas, que se traduce en $4.200.000. "La plata de esa multa ingresa a un fondo exclusivo para el manejo de las áreas protegidas. Además, debe limpiar y pintar las piedras. Si no la paga, se procede a realizar un apremio", concluyó Iván Funes.

