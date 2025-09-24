El urgente cambio de ANSES en los pagos a jubilados en octubre

El cambio en las fechas de pago de ANSES en octubre

La modificación en el calendario de pago de ANSES tiene un motivo importante y es que hace unas semanas, el gobierno de Javier Milei decretó que los feriados que cayeran en día domingo debían pasarse al viernes anterior o al lunes posterior.

Esta norma llevó a que también se definiera qué hacer con el feriado del 12 de octubre, por el Día de la Raza, que justamente cae domingo. En ese sentido, el gobierno de Javier Milei decidió que el viernes 10 de octubre fuese feriado y, por lo tanto, ese día ni ANSES, ni los bancos abrirán sus puertas y se deberá modificar el calendario de pagos a jubilados que ya había sido confirmado.

Según las fechas de pago confirmado por ANSES, el viernes 10 de octubre debían cobrar aquellos jubilados con documentos terminados en 2, pero con esta situación, lo más probable es que pasen al lunes 13 de octubre y se retrase un día las fechas de pago de la mayoría de los jubilados.

Cómo eran las fechas de pago de ANSES a jubilados en octubre

El calendario de pagos confirmado por ANSES para octubre era el siguiente:

Jubilados que no superan los haberes mínimos:

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2

A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3

A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4

A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5

A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6

A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7

A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8

A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

Jubilados que superan los haberes mínimos

A partir del miércoles 22 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1

A partir del jueves 23 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3

A partir del viernes 24 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5

A partir del lunes 27 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7

A partir del martes 28 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9

A raíz del cambio en las fechas, el calendario de pago a jubilados, terminaría el miércoles 29 de octubre, explicaron desde ANSES y se recordó que los haberes se pagarán con 1,88% de aumento.