El urgente cambio de ANSES en los pagos a jubilados en octubre

Una resolución del gobierno de Javier Milei, llevó a que ANSES debiera realizar modificaciones sobre las fechas de pago de los jubilados en octubre, las cuales ya estaban confirmadas desde hace varios meses.
La modificación en el calendario de pago de ANSES tiene un motivo importante y es que hace unas semanas, el gobierno de Javier Milei decretó que los feriados que cayeran en día domingo debían pasarse al viernes anterior o al lunes posterior.
Esta norma llevó a que también se definiera qué hacer con el feriado del 12 de octubre, por el Día de la Raza, que justamente cae domingo. En ese sentido, el gobierno de Javier Milei decidió que el viernes 10 de octubre fuese feriado y, por lo tanto, ese día ni ANSES, ni los bancos abrirán sus puertas y se deberá modificar el calendario de pagos a jubilados que ya había sido confirmado.
Según las fechas de pago confirmado por ANSES, el viernes 10 de octubre debían cobrar aquellos jubilados con documentos terminados en 2, pero con esta situación, lo más probable es que pasen al lunes 13 de octubre y se retrase un día las fechas de pago de la mayoría de los jubilados.
El calendario de pagos confirmado por ANSES para octubre era el siguiente:
Jubilados que no superan los haberes mínimos:
Jubilados que superan los haberes mínimos
A raíz del cambio en las fechas, el calendario de pago a jubilados, terminaría el miércoles 29 de octubre, explicaron desde ANSES y se recordó que los haberes se pagarán con 1,88% de aumento.