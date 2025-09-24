ANSES: de cuánto será el bono para pensionados en octubre

Hay que contemplar que el calendario de pago de octubre corre riesgo de un cambio tras la decisión del traslado del feriado del 12 de octubre, al 10. Esto hará que ANSES deba reacomodar las fechas de acreditación de jubilados y pensionados.

Sin la oficialización del cambio de fechas, ANSES pagaría a pensionados en las siguientes jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

ANSES: de cuánto será el aumento para pensionados

Al igual que jubilados y demás asignaciones de ANSES, los pensionados cobrarán un aumento de cara al mes de octubre. Esto ocurre a partir de julio del 2024, cuando el gobierno nacional determinó incrementos mensuales y basados en el índice inflacionario.

Tras el anuncio del INDEC de la nueva inflación, surgió el porcentaje que representará el próximo aumento para los beneficiarios de ANSES. Se trata del 1.88%.

Beneficios-ANSES-jubilados-pensionados-septiembre El aumento de ANSES para octubre no supera el 2%.

Por tercer mes consecutivo, el aumento de ANSES será menor del 2%, e inclusive, a pesar de que sean tan solo algunos decimales, el incremento de octubre será menor al de septiembre, cuando se especulaba que fuese diferente.

Los montos de ANSES para pensionados en octubre serán los siguientes:

PNC por invalidez o vejez : $ 228.453,71

: $ 228.453,71 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 261.089,95

: $ 261.089,95 PNC para madre de siete hijos: $ 326.362,44

ANSES: de cuánto será el bono para pensionados

Se confirmó que durante el mes de octubre, ANSES volverá a acreditar un nuevo bono para pensionados, el cual surge desde el gobierno de Javier Milei con el objetivo de reforzar los haberes de quienes menos cobran.

anses-beneficios-economicos-1 El bono de ANSES es para jubilados y pensionados.

Se trata del bono de 70 mil pesos, que continuará siendo acreditado por ANSES con los haberes de jubilados, pensionados y titulares de PUAM.

Por lo que resta del año, ANSES y Javier Milei continuarán pagando este bono con un monto que no sufrirá cambios. Es importante remarcar que no formará parte del cálculo de los beneficiarios que reciban aguinaldo.