Créditos ANSES: cómo consultar las cuotas que me faltan por pagar y los montos

ANSES ANSES confirmó cómo pagar la totalidad de los créditos de ANSES

ANSES: cómo consultar el crédito que saqué y las cuotas

Para consultar el crédito de ANSES, se necesita ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la clave de Seguridad Social y una vez allí, dirigirse a la opción Créditos ANSES y luego a Consultas y Pago Voluntario.

Una vez que se esté en ese apartado, se pueden ver las cuotas del crédito de ANSES que falta por abonar y los montos de cada una, como así también cuanto se pagaría si se saldara toda la deuda.

Cuándo se debitan las cuotas del Crédito ANSES

Desde ANSES recordaron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.

En los casos en que no se haya podido debitar por falta de fondos, al mes siguiente se descontarán dos cuotas y se cobrarán intereses, explicaron desde ANSES.

anses (17) Los créditos de ANSES pueden ser consultados a través del sitio del organismo

Cómo pagar todas las cuotas que faltan del Crédito ANSES

En los últimos meses, ANSES habilitó la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda de sus créditos. Esto se puede hacer de la siguiente manera:

Usando dos dispositivos (uno para generar el código QR y el otro para leerlo).

Se puede abonar con una billetera virtual tuya o de un tercero con dinero en cuenta.

Usar el código QR dentro del mismo día que fue generado.

ANSES: ¿Se puede sacar un nuevo crédito?

Estos créditos de ANSES, que se otorgaba a trabajadores y jubilados, fueron eliminados por el gobierno de Javier Milei, aunque las deudas deben ser saldadas,

A cambio, jubilados, trabajadores y personas que reciben asignaciones de ANSES pueden solicitar préstamos especialmente hechos para estos sectores y que son ofrecidos en algunos bancos.